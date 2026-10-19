El riesgo país trepó a 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos, su valor más alto en lo que va de 2026 y en los últimos doce meses, en medio de una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos y de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York.

El indicador elaborado por JPMorgan avanzó un 4,2% respecto del cierre anterior, cuando se había ubicado en 648 puntos. Con este nuevo incremento, acumula una suba del 11,2% durante octubre y del 18,2% desde comienzos de año.

Para encontrar un registro superior hay que remontarse a fines de octubre de 2025, cuando el riesgo país había alcanzado los 685 puntos básicos.

La escalada del indicador estuvo acompañada por una nueva caída de los títulos públicos argentinos denominados en dólares. Entre los bonos Globales, el mayor retroceso correspondió al Global 2046, que perdió un 0,75%, seguido por el Global 2041, con una baja del 0,6%, y el Global 2038, que cedió un 0,19%.

Los Bonares también operaron en terreno negativo, con pérdidas de hasta el 0,7% para los títulos con vencimiento en 2041 y 2028, mientras que el Bonar 2038 retrocedió un 0,68%.

La tendencia negativa se extendió a buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Entre las principales bajas se destacaron Edenor, con una caída del 3,4%; YPF, con un descenso del 2,2%; Tenaris y BBVA, ambas con pérdidas del 2%; Telecom, que retrocedió un 1,9%, y Banco Galicia, con una baja del 1,7%.

Con información de la agencia NA