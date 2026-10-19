Cientos de estudiantes protestaron en Italia por la educación pública y la crisis climática

Miles de estudiantes se manifestaron este viernes en las principales ciudades de Italia, como Roma y Bolonia, en una jornada de protestas para exigir medidas urgentes frente a la crisis climática y mejoras estructurales para el sistema educativo público.

Las protestas, convocadas por organizaciones estudiantiles y colectivos ecologistas bajo consignas como “No Meloni Day”, se extendieron por ciudades como Roma, Milán, Bolonia, Turín, Génova, Pisa y Nápoles, con reivindicaciones que incluyeron la mejora de las infraestructuras escolares, el coste de la vida y el rechazo al rearme.

“Nuestras escuelas se están desmoronando”, denunciaron representantes de la Oposición Estudiantil Alternativa (OSA) en un mensaje difundido en redes sociales, en el que reclamaron que “los 13.000 millones de euros destinados al rearme y al gasto militar se inviertan en educación”.

Aunque la mayoría de las marchas transcurrieron en un ambiente pacífico y reivindicativo, la jornada registró momentos de tensión e incidentes puntuales con las fuerzas de seguridad en la capital y en Bolonia.

En la capital, miles de jóvenes recorrieron el centro urbano hasta llegar a la sede del Ministerio de Educación, donde un cordón de policías y carabineros antidisturbios se desplegó frente al edificio.

Allí, algunos manifestantes arrojaron petardos contra la fachada mientras coreaban consignas como “¡Queremos más aulas, no más bombas!” y “¡Valditara, fuera del edificio!”, en referencia al ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara.

Los estudiantes portaban pancartas contra el Ejecutivo en las que también se anunciaba una huelga general para el próximo 30 de octubre bajo el lema: “De los puertos a las escuelas, estudiantes y trabajadores unidos”.

Por su parte, en Bolonia los altercados se produjeron cuando la marcha de protestas llegaron a la estación central de trenes y lanzaron objetos contra la policía antidisturbios, que respondió con una breve carga.

Rechazo al límite de alumnos extranjeros

Otra de las principales reivindicaciones de la jornada fue el rechazo a la nueva normativa del Gobierno de la primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, que establece un límite del 30 % de alumnos extranjeros en determinadas clases de los centros educativos.

La medida, que se aplicará según la trayectoria escolar y las competencias lingüísticas de los estudiantes, ha provocado duras críticas entre los colectivos estudiantiles al considerar que favorece la discriminación y dificulta la integración social.

En los recorridos por la capital, los manifestantes expresaron su rechazo “al gobierno de la guerra, de la explotación y del racismo”, mientras que en Milán varios miles de jóvenes marcharon de forma pacífica bajo el lema “Nadie es extranjero” .

El clima, otra reivindicación central

La protesta estudiantil coincidió con una nueva jornada global de movilizaciones convocada por Fridays for Future contra el calentamiento global, el uso de combustibles fósiles y la insuficiencia de las políticas ambientales del Gobierno.

Los activistas reclaman medidas para reducir las emisiones contaminantes, frenar el consumo de suelo y mejorar las condiciones de vida en las ciudades, además de denunciar la relación entre la crisis climática, las desigualdades sociales y la pobreza energética.

En Roma, la marcha ecologista se programó para las 17 hora local hacia la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética.

Ambas protestas tuvieron sus replicas en ciudades como Turín, Génova, Florencia y Pisa.

EFE