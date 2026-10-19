Antonio Banderas protagonizará con Nicolas Cage la temporada 5 de 'True Detective' en HBO Max

Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la quinta temporada de True Detective. Sus nombres sonaban con fuerza en todas las quinielas desde hace más de un año, y finalmente se ha confirmado que serán ellos quienes asuman todo el peso de los nuevos capítulos, cuyo rodaje se llevará a cabo a lo largo de 2027.

No hay muchos detalles sobre las tramas de esta quinta temporada que estará ambientada en Jamaica Bay, una bahia pantanosa perteneciente a la ciudad de Nueva York. Se sabe que el actor estadounidense interpretará al detective Henry Logan, y el español dará vida a Rai García, el compañero de este.

Creada por Nic Pizzolatto, True Detective es una de las producciones más aclamadas de la historia de la televisión tanto por la crítica como por la audiencia. Es una serie antológica que renueva su historia cada temporada con nuevos personajes y nuevas investigaciones criminales.

La primera, estrenada en el año 2014, estuvo encabezada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson; la segunda confió todo su protagonismo a Colin Farrell; la tercera encumbró al actor Mahershala Ali; y la cuarta tuvo como dúo protagonista a Jodie Foster y Kali Reis.

Aunque fue la menos aplaudida, la cuarta temporada de True Detective fue la más vista de todas, según HBO Max. Más de 12,7 millones de estadounidenses se engancharon a la historia.

Los nuevos capítulos serán dirigidos por la mexicana Issa López, quien también firmó la cuarta temporada.

Antonio Banderas es uno de los actores españoles más internacionales. Es en el mundo del cine donde ha hecho sus papeles más importantes, y, a diferencia de otras estrellas de Hollywood, está muy poco familiarizado con las series de televisión. Genius (donde interpretó a Pablo Picasso en 2018), El joven Mussolini (1993), Cuentos de Borges (1993), La mujer de tu vida (1988) y Fragmentos de interior (1984) son los únicos trabajos que ha llevado a cabo en este sector.