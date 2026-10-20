Metrodelegados interrumpen todas las líneas de Subte y el Premetro por una medida de fuerza gremial

Todas las líneas de Subte se encuentran interrumpidas este martes por la mañana debido a una medida de fuerza gremial, según confirmó EMOVA, la empresa operadora del Subte y Premetro.

Las líneas que se encuentran interrumpidas desde las 10.00hs. son la A, B, C, D, E, H y Premetro.

La protesta es por las detenciones de dos delegados (Sebastián Carrizo y Claudio Dellecarbonara) durante una queja en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Más tarde también fue detenido Néstor Segovia. En tanto, la Ciudad intimó a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50%.

En este sentido, se detalló que personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad concretó los arrestos cuando los delegados intentaban la apertura de molinetes y puertas de emergencias de dicha línea, en reclamo por la suspensión de un trabajador.

Las detenciones de Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara se produjeron por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, ante la consulta policial. Entre los detenidos también se encuentra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, por “agredir a la Policía”, de acuerdo a las autoridades.

“Carrizo está atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes”, aseguraron desde las fuerzas der seguridad.

“Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio”, expuso Claudio Dellecarbonara, miembro del Sec. Ejecutivo de AGTSyP, minutos antes de su arresto.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) emitieron un comunicado en el que informaron que, hasta que no se concreten ambas liberaciones, las líneas seguirán interrumpidas.

Macri: “No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas”

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció en redes sociales: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió en su mnensaje.

Ciudad intimó a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50%

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó este martes a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo dispuesto por los metrodelegados en rechazo a la detención de dos dirigentes sindicales.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que exige asegurar la prestación de los servicios mínimos obligatorios, conforme a lo establecido en el Decreto 230/26.

Según el comunicado oficial, la resolución también requiere que las partes involucradas adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

“El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”, señala el documento.

La decisión se conoció después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldara las detenciones y advirtiera que no permitirá “extorsiones mafiosas” que afecten el transporte público.