Patti Smith, una oda a a la acción ciudadana: “En este momento lo más importante es el voto”

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, que cumplirá 80 años el próximo mes de diciembre, ya está en Asturias, España, para recibir el próximo viernes el premio Princesa de Asturias de las Artes en su edición de este año. Su nombre es uno de los más destacados de la 46.ª edición de los galardones que incluye la celebración de dos conciertos en los que repasará su extensa trayectoria.

En un encuentro con los medios de comunicación la artista repasó la influencia de la cultura española en su arte, depositó sus esperanzas en las nuevas generaciones e hizo un llamamiento a creer en el poder ciudadano frente a los poderosos. “Es cierto que son tiempos muy difíciles, pero soy una persona optimista, una persona que tiene esperanza. Siempre opino que mientras tenga aliento vital, mientras siga respirando, hay esperanza”.

Smith reivindicó el poder de los ciudadanos para cambiar las cosas. “A veces la gente siente que no tiene el poder, conozco perfectamente ese sentimiento, conozco el sentimiento de sentirse abrumado cuando uno tiene unos gobernantes terribles y corruptos, pero sí, la gente tiene el poder, todos tenemos el poder”. En su opinión “para crear un cambio tenemos que hundirnos, es trágico, y digo que es trágico porque en el fondo todos queremos lo mismo como ciudadanos, que nuestros hijos crezcan sanos, respirar aire limpio, criar a nuestros hijos en paz y libertad, que los artistas puedan hacer su trabajo y que todo el mundo pueda pensar aquello que desee”.

Con referencias a Lorca, a Cervantes, a Picasso (su artista favorito durante muchos años) Smith puso en valor lo que el arte español contribuyó a su propia creación. Aseguró que fueron las obras de Pablo Picasso las que hicieron que a los 12 años optara por el arte y cada vez que acude a Madrid revisita el Guernica en el Museo Reina Sofía. “Probablemente, es la mayor obra sobre la destrucción de la guerra y es importante que todo el mundo vea el Guernica, que todo el mundo pueda ver a través del Guernica las atrocidades de la guerra”. Smith también recomendó encarecidamente la obra del fallecido escritor chileno Roberto Bolaño, que 'españolizó' al escribir su obra maestra '2666' aquí y que calificó como el más importante del S. XXI, o el Guggenheim de Bilbao.

“España, sin duda, produjo muchísima belleza, pero también vio muchas tragedias y a través de esos artistas todas esas tragedias pudieron ser transmitidas”, destacó la escritora que realizó también un elogio a los ciudadanos del país. “Me gustan muchísimo las personas (de España), su gente y la gente joven porque puedo ver en ellos el gran entusiasmo que tienen, el gran amor que sienten por la vida y también el apoyo al arte”.

La cantante ofrece esta semana dos conciertos en Gijón y Oviedo con motivo de su presencia en los premios, con entradas agotadísimas, y celebrando los 50 años de su primer concierto en España en 1976 de la mano del promotor Gay Mercader. Smith se congratuló de la coincidencia. “Para mí hoy es un día especial, se celebran los 50 años desde que diera el primer concierto en España. Éramos jóvenes, teníamos 20 años, queríamos hacer muchísimas cosas. Estábamos aprendiendo y en aquel concierto no teníamos el equipo perfecto, pero no importó, porque todo funcionó perfectamente porque estábamos juntos, sentíamos un grandísimo entusiasmo y la conciencia de cambio”.

Smith señaló al recordar aquellos años que “me entristecen los tiempos que estamos viviendo, los tiempos tan convulsos en que nos encontramos”. “¿Qué sucede con los jóvenes? Siempre tengo a los jóvenes en mi pensamiento”. “Hoy en día necesitamos tener buenos líderes políticos y religiosos”, reivindicó para destacar la figura del papa León XIV, “el Papa es una buena persona y cuando tuve un encuentro con él hablamos de cómo hacer un mundo mejor”.

En su opinión, al ser preguntada por la religión, defendió la necesidad de creer en algo o alguien. “En estos tiempos que estamos viviendo es necesario creer en alguien y espero que todos y cada uno de nosotros creamos al menos en nosotros mismos”.

Críticas a Trump y llamamiento al voto

La escritora reconoció que hablar de la situación de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump es “difícil”, pero mostrándose contundente al valorar que “tenemos un liderazgo deplorable”. “No tengo nada bueno que decir aunque normalmente uno siempre tiene algo bueno que decir, pero no en este caso”, valoraba de la Administración Trump. Smith, que no se definió como republicana ni demócrata sino como una “persona global”, incidió en sentirse “avergonzada” del gobierno de Trump y cómo se relaciona con el arte.

“El arte en este momento no es suficiente, necesitamos a personas que se unan a nosotros. Necesitamos muchos números, grandes números de personas de todo tipo que quieren hacer el bien, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo”, explicitó. “Los artistas por supuesto que podemos contribuir escribiendo canciones, poemas, los pintores como Picasso describiendo el horror de la guerra, fotógrafos, periodistas, todo el mundo puede contribuir”, opina para pedir “unión”.

Ante las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos hizo un llamamiento a acudir a votar, “En este momento lo más importante es el voto, incluso más importante de lo que puedan hacer los artistas en este momento, puede sonar extraño viniendo de un artista, pero ahora mismo lo que necesitamos son números”. “Tengo todo mi pensamiento y mi foco puesto en la obligación cívica del voto”, insistió.