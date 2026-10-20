El primer ministro de Países Bajos anunció que espera un hijo con el argentino Nicolás Keenan por gestación subrogada

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan, anunciaron que esperan su primer hijo para la primavera boreal de 2027 mediante gestación subrogada, un procedimiento realizado en territorio neerlandés con la participación de dos mujeres y –aseguran– sin compensación económica.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquitx”, escribieron Jetten y Keenan en una publicación conjunta en Instagram, difundida en neerlandés, español e inglés, en la que agradecieron la ayuda de la gestante, de nombre Lisa, y de la donante de óvulos. “Nada de esto sería posible sin ustedes”, añadieron.

La gestación subrogada –conocida coloquialmente como “vientre de alquiler” y prohibida en España, Italia, Francia o Alemania– está permitida en los Países Bajos bajo determinadas condiciones, aunque está prohibida con fines comerciales, y la legislación autoriza que los futuros padres lleguen a acuerdos privados con personas de su entorno y cubran los gastos relacionados con el embarazo.

Según explicó el partido liberal progresista D66, liderado por Jetten, el embarazo fue posible gracias a una pareja amiga que ya tiene hijos y a una donante de óvulos, ambas neerlandesas y conocidas de los futuros padres. El procedimiento se llevó a cabo íntegramente en Países Bajos mediante fecundación in vitro (FIV), técnica de reproducción asistida que permite fecundar un óvulo en un laboratorio antes de transferir el embrión al útero. El partido aseguró que el proceso cumple con la legislación neerlandesa y que ninguna de las dos mujeres ha recibido remuneración.

“Estamos enormemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, tengamos ahora la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, declaró Jetten en el comunicado de su partido. El primer ministro aseguró que tanto la gestante como el bebé se encuentran bien y pidió respetar la privacidad de las personas implicadas.

Lisa, la mujer que lleva adelante el embarazo, explicó –según asegura la publicación difundida en redes sociales por la pareja– que decidió participar voluntariamente en el proceso para ayudar a sus amigos a formar una familia.

“Crecí en un entorno cálido y lleno de cariño y ahora tengo una familia maravillosa”, señala esa declaración de la gestante, para añadir que, con el “apoyo incondicional de sus seres queridos”, ella considera la gestación subrogada “una forma muy especial de contribuir a hacer realidad el sueño de sus queridos amigos”.

Jetten y Keenan, comprometidos desde 2024 y sin fecha de boda anunciada, decidieron hacer pública la noticia ahora que el embarazo se encuentra en una fase avanzada y cada vez más personas conocían su situación, con el objetivo de evitar filtraciones.

El primer ministro, de 37 años, prevé tomarse unos días de permiso tras el nacimiento para estar con su familia antes de retomar sus responsabilidades al frente del Gobierno neerlandés. Por su parte, Keenan, de 29 años y jugador internacional de hockey sobre hierba con Argentina, alcanzó acuerdos con su club y con la selección albiceleste para compaginar su carrera deportiva con la paternidad.

Con información de la agencia EFE