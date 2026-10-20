Malvinas: la TV chilena mostró placas de homenaje a soldados argentinos arrojadas fuera del cementerio de Darwin

Un informe televisivo realizado en las Islas Malvinas exhibió placas, cintas y otros objetos dejados por familiares y visitantes argentinos fuera del perímetro del cementerio donde descansan los caídos de la guerra de 1982. Las imágenes reabrieron una discusión sensible sobre la memoria de los muertos, los límites de las expresiones de soberanía y la convivencia de relatos enfrentados en el archipiélago.

Un informe emitido por el canal chileno Teletrece mostró placas conmemorativas, listones, pulseras, figuras religiosas y otros recuerdos dedicados a soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas que aparecían fuera del Cementerio de Darwin, el principal sitio de sepultura de los combatientes argentinos en las islas.

El material fue grabado por el periodista chileno Samuel Rojas durante un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago. En su recorrida por Darwin, las cámaras registraron distintos objetos de homenaje dispersos detrás del área principal del cementerio, algunos dañados o deteriorados, entre ellos una placa procedente de Comodoro Rivadavia con la inscripción “Malvinas nos une”.

Según la explicación brindada en el informe, algunos de esos elementos habrían sido retirados de los espacios destinados a homenajes debido a que contienen referencias a la soberanía argentina o utilizan la denominación “Malvinas”, considerada por sectores de la población isleña una expresión política provocadora.

La escena generó repercusión porque el Cementerio de Darwin ocupa un lugar singular en la memoria argentina. Allí descansan los restos de 249 soldados argentinos muertos durante la guerra de 1982 y, desde hace años, familiares y excombatientes realizan viajes para rendir homenaje a quienes no regresaron del conflicto.

Un espacio de duelo atravesado por la disputa política

La controversia vuelve a poner en evidencia una tensión que atraviesa al archipiélago desde el final de la guerra: para los familiares de los caídos, las placas, flores, cartas y recuerdos constituyen gestos de memoria y reparación; para sectores de la comunidad isleña, algunos de esos mensajes son leídos también como manifestaciones de una disputa política que consideran cerrada.

Esa dualidad convierte a Darwin en un lugar cargado de significados. El cementerio es simultáneamente un espacio de recogimiento y un escenario donde conviven interpretaciones opuestas sobre la historia, la identidad y la soberanía del archipiélago.

Las imágenes difundidas por la televisión chilena no permiten establecer quién retiró los objetos, cuándo fueron desplazados ni si existe algún protocolo formal para la remoción de ofrendas o placas. Sin embargo, el registro visual mostró numerosos elementos fuera de los sectores habitualmente destinados a los homenajes, un hecho que alimentó cuestionamientos sobre el tratamiento que reciben los recuerdos dejados por familiares argentinos.

Un momento de creciente sensibilidad

La difusión del informe se produce además en un contexto de renovadas tensiones en torno a la cuestión Malvinas. El propio reportaje incluyó testimonios de habitantes de las islas que expresaron su rechazo a expresiones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía y manifestaron incomodidad frente a algunas acciones realizadas por visitantes del continente.

Más allá de la disputa diplomática, las imágenes impactaron porque involucran objetos vinculados a familiares de los caídos. Para muchos argentinos, las placas y recuerdos dejados en Darwin forman parte de una dimensión íntima del duelo que trasciende las diferencias políticas.

EE.UU. quiere cerrar el comité de la ONU donde la Argentina reclama por Malvinas

Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales utilizados por Argentina para mantener activo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, informaron medios internacionales.

La propuesta fue formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde Washington cuestionó los costos del organismo y sostuvo que había dejado atrás el propósito para el que fue creado, según diferentes medios.

La posición estadounidense fue registrada oficialmente por Naciones Unidas durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con descolonización.

En ese marco, la representación norteamericana reclamó terminar con el mandato del C-24 y describió algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.

El planteo tiene una consecuencia directa para la Argentina porque la Cuestión Malvinas es examinada todos los años por ese Comité.

Estados Unidos, por boca de su presidente Donald Trump, había mencionado su apoyo a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, lo que motivó al Gobierno nacional a reimpulsar los históricos reclamos.

Desde 1989, el C-24 constituye el principal escenario específico dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman a la Argentina y Reino Unido reanudar las negociaciones.

Estados Unidos, por boca de su presidente Donald Trump, había mencionado su apoyo a la Argentina en el reclamo por las Islas Malvinas, lo que motivó al Gobierno nacional a reimpulsar los históricos reclamos.