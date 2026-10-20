Día del Pediatra en Argentina: ¿por qué se celebra el 20 de octubre?

En Argentina, el Día del Pediatra se conmemora cada 20 de octubre porque esa fue la fecha en la que, en 1911, se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría.

La propia SAP señala que la fecha fue instituida en 1973, como reconocimiento a aquel acontecimiento que marcó un punto de inflexión para el desarrollo de la pediatría argentina.

La creación de la institución estuvo impulsada por el médico Gregorio Aráoz Alfaro y un grupo de profesionales que entendieron la necesidad de que la infancia tuviera un lugar específico dentro de la medicina.

Desde entonces, la pediatría fue ampliando su campo de acción y dejó de centrarse exclusivamente en el tratamiento de enfermedades para incorporar una mirada integral sobre el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Una sociedad médica que nació hace más de un siglo

La Sociedad Argentina de Pediatría fue fundada en 1911 y actualmente es considerada por la propia institución como una de las sociedades pediátricas más antiguas del mundo. Su creación incluso precedió a la de organizaciones de referencia internacional como la Asociación Española de Pediatría y la American Academy of Pediatrics.

Con el paso de las décadas, la SAP extendió su presencia a distintas regiones del país. La institución comenzó a reunir a profesionales que ya se organizaban en diferentes ciudades y, desde mediados del siglo XX, fue consolidando una estructura federal de filiales.

Su trabajo no se limita a la práctica médica: también desarrolla actividades científicas, de formación y capacitación, publica investigaciones y participa en debates vinculados con las políticas públicas relacionadas con la salud materno-infantil y adolescente.

El rol del pediatra va mucho más allá de atender enfermedades

La pediatría ocupa un lugar particular dentro de la medicina porque acompaña una etapa fundamental de la vida: desde los primeros días de un bebé hasta la adolescencia.

El pediatra no solamente interviene cuando aparece una enfermedad. También controla el crecimiento y el desarrollo, acompaña a las familias, orienta sobre alimentación, vacunación, prevención de accidentes y hábitos saludables, y puede detectar de manera temprana problemas que requieren atención específica.

Por eso, los controles pediátricos permiten observar la evolución del niño o la niña a lo largo del tiempo y no solamente responder ante una situación de enfermedad.

La Sociedad Argentina de Pediatría define entre sus objetivos el estudio y la atención del ser humano durante su período de crecimiento y desarrollo, una mirada que refleja la dimensión integral de la especialidad.

Una especialidad que también acompaña a las familias

La relación entre pediatras y familias es otro de los aspectos centrales de la profesión.

Durante la infancia aparecen numerosas dudas y situaciones que no siempre implican una enfermedad: desde cuestiones relacionadas con el sueño y la alimentación hasta cambios en el comportamiento, el desarrollo emocional, la escolaridad o la adolescencia.

En ese contexto, el pediatra también cumple un papel de orientación. Su tarea combina el conocimiento médico con la capacidad de escuchar y explicar, especialmente cuando se trata de acompañar a madres, padres y cuidadores en decisiones vinculadas con la salud de sus hijos.

La propia SAP destaca que el pediatra es también un actor comprometido con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con la construcción de políticas públicas destinadas a mejorar su bienestar.

De la medicina infantil a una mirada integral de la infancia

La historia de la pediatría argentina está vinculada con una transformación más amplia de la manera de entender la infancia.

A lo largo del siglo XX, los avances en vacunación, nutrición, prevención, diagnóstico y tratamiento permitieron reducir numerosas enfermedades y mejorar las posibilidades de supervivencia y desarrollo durante los primeros años de vida.

Pero los desafíos actuales son diferentes y requieren una mirada que contemple no solamente las enfermedades físicas, sino también la salud mental, las condiciones sociales, la alimentación, la actividad física, la prevención de lesiones, el uso de pantallas y otros aspectos que forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes.

En ese escenario, la pediatría continúa adaptándose a nuevas realidades y conocimientos científicos.

El Día del Pediatra como reconocimiento a una profesión esencial

El 20 de octubre funciona así como una jornada para reconocer a quienes ejercen una especialidad fundamental para la sociedad.

La fecha también permite recordar que cuidar la salud infantil no significa únicamente tratar enfermedades, sino garantizar condiciones que permitan que cada niño y adolescente pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera posible.

Más de un siglo después de la creación de la Sociedad Argentina de Pediatría, la institución mantiene como lema “Por una niñez y adolescencia sanas, en un mundo mejor”, una frase que resume el propósito de una profesión que acompaña algunas de las etapas más importantes de la vida.

El Día del Pediatra es, en definitiva, una oportunidad para valorar una tarea que combina ciencia, prevención, atención y acompañamiento, y que tiene como centro a la infancia y la adolescencia.

NB