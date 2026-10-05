Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por su ventaja sobre Lula en la primera vuelta presidencial en Brasil

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su ventaja sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y aseguró que “el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, según una publicación en su cuenta de X.

“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei ante el resultado que adelanta al candidato opositor por sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, agregó Milei, para concluir con su habitual arenga “viva la libertad, carajo”.

La publicación del presidente argentino incluyó una foto suya junto a Bolsonaro y un estandarte que ponía: “La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,31 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.

La relación entre el presidente argentino y el hijo de Jair Bolsonaro es de una fuerte amistad personal y de una estrecha vinculación ideológica ya que ambos dirigentes se consideran actores importantes en el avance de la derecha conservadora en Latinoamerica.

Simultáneamente, consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de “ladrón” y “comunista”, en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, el Presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el “tijeretazo” del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.

Este domingo, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro replicó ante la prensa la habitual frase de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, y elogió las políticas de su gestión implementadas en Argentina.

Con información de agencias.