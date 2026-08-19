Series y películas que llegan al streaming en agosto: Moria Casán, un thriller impactante, Barreda y varios regresos

A lo largo de agosto las principales plataformas de streaming están estrenando numerosas (y muy destacadas) producciones audiovisuales. Además de nuevas temporadas de series muy populares y el lanzamiento de películas esperadas, durante todo el mes hay lugar también para estrenos argentinos como la serie Moria y el largometraje Barreda y para la segunda parte de Cien años de soledad, entre otros.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de junio a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Moria. “Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina”, informó Netflix sobre este lanzamiento.

La serie Moria se puede ver en Netflix. Disponible desde el 14 de agosto.

2. Rosebush Pruning. “La cuarta película del brasileño Karim Aïnouz es una incisiva exploración de las dinámicas familiares, el privilegio y las tensiones que se esconden bajo una apariencia de armonía. Ambientada bajo el sol catalán, la película sigue a una adinerada familia estadounidense que vive inmersa en un mundo de confort, consumo y búsqueda constante de afecto”, informó Mubi en un comunicado sobre este largometraje que sumará a su catálogo.

“La llegada de un forastero altera este frágil equilibrio, sacando a la superficie resentimientos, deseos ocultos y conflictos que amenazan con desintegrar los lazos que los unen. Con una estética cuidadosamente construida y una atmósfera cargada de inquietud, la película ofrece una mirada aguda a las complejidades de la pertenencia y la identidad. Esta sátira grotesca que explora los absurdos y las incoherencias del patriarcado, cuenta con las actuaciones de Callum Turner, Tracy Letts, Elle Fanning y Pamela Anderson”, agregó la plataforma.

La película Rosebush Pruning se puede ver por Mubi desde el 21 de agosto.

3. Fragmentos. Este mes llega a la pantalla de Disney+ la nueva serie dramática del productor ejecutivo Ryan Murphy, basada en una aclamada novela bestseller de Bret Easton Ellis. “Ambientada en la vibrante ciudad de Los Ángeles en los años 80, la serie sigue a un grupo de privilegiados estudiantes de último año de una exclusiva escuela preparatoria mientras exploran la identidad, el sexo, los celos y la obsesión, así como los peligros que se esconden bajo la superficie de la adolescencia estadounidense. Protagonizada por Igby Rigney, Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth”, informó la plataforma.

La serie Fragmentos está disponible en Disney+ desde el 5 de agosto. Nuevos episodios todos los miércoles

4. Reacher. Una nueva entrega de esta serie que promete acción y suspenso. “En la cuarta temporada de Reacher, un trágico encuentro en el metro arrastra a Jack Reacher a un juego mortal contra enemigos sumamente poderosos. Esta nueva entrega está basada en la novela Mañana no estás, de Lee Child”, informó Prime Video en un comunicado.

La cuarta temporada de Reacher está disponible en Amazon Prime Video desde el 12 de agosto.

5. Monstruos de dios. “¿Qué lleva a una persona a arriesgarlo todo por poseer un reptil imposible de conseguir? Esa es la pregunta que desmenuza Monstruos de dios, la nueva serie documental original de HBO dirigida por el cineasta Eric Goode”, informó HBO Max en un comunicado.

“A lo largo de cinco episodios, la producción expone una red internacional de contrabandistas, coleccionistas y autoridades que, durante décadas, han protagonizado una silenciosa batalla alrededor de uno de los mercados ilegales más lucrativos del planeta. Estrenada mundialmente en el SXSW Film & TV Festival 2026, donde obtuvo el TV Premiere Audience Award, la serie combina investigación periodística, acceso sin precedentes a los protagonistas de esta historia y el estilo narrativo que ha convertido a Eric Goode en uno de los documentalistas más reconocidos del género”, detalló la plataforma y agregó: “Impulsado por la fascinación que ha sentido por los reptiles desde niño, Goode se adentra en un universo donde la obsesión por conseguir las especies más raras alimenta una industria criminal valuada en miles de millones de dólares. Conforme avanza la investigación, descubre una compleja red internacional integrada por traficantes, criadores, coleccionistas, agentes federales y organizaciones criminales, cuyas actividades han puesto a numerosas especies al borde de la extinción”.

La serie documental Monstruos de dios está disponible en HBO Max desde el 6 de agosto.

6. Cien años de soledad, parte 2. “Se revelan las claves definitivas de Melquíades: El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas”, informó Netflix en un comunicado sobre el regreso de esta superproducción latinoamericana basada en la novela de Gabriel García Márquez.

Cien años de soledad, parte 2 está disponible a partir del 5 de agosto. El gran final es el 26 de agosto.

7. R. J. Decker. ·“Escrita por Rob Doherty y protagonizada por Scott Speedman, la serie sigue a R.J. Decker, un ex fotógrafo periodístico y ex convicto que empieza de nuevo como investigador privado en el colorido y criminal sur de Florida. Allí resuelve casos que van de lo extraño a lo bizarro, con la ayuda de tres mujeres: su ex, que trabaja como periodista; la esposa de ésta, una detective de policía; y una misteriosa mujer de su pasado que podría ser su mejor aliada… o su boleto de regreso a prisión”, informó Disney + sobre este lanzamiento.

La serie R. J. Decker está disponible en Disney+ desde el 5 de agosto.

8. Barreda. Este mes llega al formato hogareño este drama de ficción basado en uno de los crímenes más impactantes de la historia de Argentina: el de Ricardo Barreda, el dentista que asesinó brutalmente a su esposa, su suegra y sus dos hijas en su propio hogar.

El protagonista es el actor Luis Machín y forman parte del elenco Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Paez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, entre otros. Con dirección de Daniela Goggi.

La película Barreda estará disponible en Amazon Prime Video desde el 28 de agosto.

9. Susurran tu nombre. “Tras el secuestro de su hijo de ocho años, un escritor viudo de novela negra se ve obligado a pedir ayuda a su padre, un inspector de policía jubilado del que está distanciado. Pronto descubrirá que la desaparición guarda una inquietante conexión con un asesino en serie condenado décadas atrás, conocido como el Hombre de los Susurros”, informó Netflix sobre este thriller de impacto que reunirá en su elenco a Robert De Niro y Adam Scott.

La película Susurran tu nombre se podrá ver por Netflix a partir del 28 de agosto.

10. Sterling Point. “Annie Jacobson, una joven de 17 años de Nueva York, hereda la misteriosa isla de su abuelo en Canadá. Allí, entre nuevas amistades, romances y secretos familiares, su vida tomará un rumbo inesperado”, informó Prime Video sobre esta serie, uno de sus lanzamientos de agosto.

La serie Sterling Point es uno de los lanzamientos de Amazon Prime Video. Disponible desde el 5 de agosto.

11. The Loneliness of Lizards. Esta película, según informó Mubi, “transforma un balneario rodeado de montañas de sal en un escenario donde conviven el descanso, el trabajo y el deseo”.

“A través de una serie de encuentros y momentos cotidianos, Inês Nunes construye un cortometraje de atmósfera hipnótica que observa las relaciones entre quienes habitan este espacio durante el día y las transformaciones que emergen al caer la noche. Una exploración sutil sobre los cuerpos, los rituales y las emociones que permanecen ocultas bajo la superficie”, agregó la plataforma en un comunicado.

La película The Loneliness of Lizards es un estreno de Mubi. Disponible desde el 21 de agosto.

12. Ted Lasso. “La aclamada comedia liderada por Jason Sudeikis vuelve a la cancha. En esta nueva entrega, Ted asume el reto directivo de entrenar a un equipo femenino de segunda división en Richmond. La narrativa explora la reestructuración del club y el choque cultural habitual de la saga, manteniendo el foco en el bienestar emocional y el crecimiento personal”, informó Apple TV+ sobre la cuarta temporada de esta serie.

La cuarta temporada de Ted Lasso está disponible en Apple TV+ desde el 5 de agosto.

13. Bugonia. “La historia sigue a dos hombres jóvenes obsesionados con las teorías conspirativas que deciden secuestrar a la poderosa directora ejecutiva de un conglomerado farmacéutico, ya que están convencidos de que ella es una extraterrestre encubierta que busca destruir la Tierra”, detalló HBO Max sobre este largometraje dirigido por Yorgos Lanthimos que luego de su paso por los cines desembarca ahora para mirar en formato hogareño. Forman parte del elenco Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone.

La película Bugonia está disponible en HBO Max desde el 14 de agosto.

14. La captura. “Atrapar al hombre más buscado del país debería ser el mejor día de la carrera de cualquier policía. Para Carmona y Rosales, dos policías federales que apenas se conocen, es el principio de una pesadilla. Lo que comenzó como una detención de rutina los convierte en los custodios de El Chapo Guzmán, en pleno territorio controlado por su organización. A partir de ese momento, cada decisión tiene un costo. Incluso hacer lo correcto”, informó Netflix sobre esta película que tiene en su elenco a Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis.

La película La captura es un lanzamiento de Netflix. Disponible desde el 21 de agosto.

AL