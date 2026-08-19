Día Internacional de la Fotografía: ¿por qué se celebra el 19 de agosto?

Cada 19 de agosto se celebra el Día Internacional de la Fotografía, una jornada dedicada a una disciplina que, desde hace casi dos siglos, modificó para siempre la relación de las personas con las imágenes.

Hoy sacar una fotografía puede ser cuestión de segundos. Un celular permite capturar una escena, editarla y compartirla con millones de personas prácticamente de manera instantánea. Sin embargo, llegar hasta esa posibilidad requirió décadas de experimentación científica, avances tecnológicos y el trabajo de inventores que buscaron una manera de fijar sobre una superficie aquello que hasta entonces solo podía observarse.

La fotografía se convirtió así en mucho más que una herramienta para conservar recuerdos. También pasó a ser una forma de documentar acontecimientos, registrar transformaciones sociales, denunciar injusticias, contar historias y construir memoria colectiva.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Fotografía el 19 de agosto?

La elección del 19 de agosto está relacionada con un acontecimiento fundamental ocurrido en 1839, cuando el gobierno francés anunció públicamente el proceso fotográfico desarrollado por Louis Daguerre, conocido como daguerrotipo.

El procedimiento utilizaba placas de cobre recubiertas de plata y permitía obtener imágenes con una definición notable para aquella época. El anuncio ante instituciones científicas francesas contribuyó a que el nuevo procedimiento se difundiera rápidamente y marcó un momento decisivo en la historia de la fotografía.

La fecha también está vinculada con el reconocimiento del daguerrotipo como uno de los primeros procesos fotográficos que alcanzó una difusión amplia. El invento de Daguerre fue presentado públicamente en 1839 y despertó un enorme interés porque permitía conservar una imagen del mundo real sobre una superficie.

Antes de las selfies: cómo nació la fotografía

La historia de la fotografía comenzó incluso antes del daguerrotipo. Durante siglos, científicos y artistas estudiaron la cámara oscura, un dispositivo capaz de proyectar en una superficie la imagen del exterior a través de un pequeño orificio.

El gran desafío consistía en encontrar un método para fijar esa imagen y evitar que desapareciera.

El francés Joseph Nicéphore Niépce logró uno de los primeros grandes avances. Alrededor de 1826 obtuvo una imagen permanente conocida como Vista desde la ventana en Le Gras, utilizando una placa recubierta con betún y una exposición que duró varias horas.

Su trabajo sería fundamental para los avances posteriores de Daguerre y para el nacimiento de la fotografía como tecnología.

El daguerrotipo y la revolución de las imágenes

El daguerrotipo significó una verdadera revolución para la época. Por primera vez, una persona podía obtener un retrato sin depender exclusivamente de la mano de un pintor.

Las primeras fotografías requerían tiempos de exposición prolongados y procedimientos químicos complejos. Sin embargo, la tecnología fue evolucionando rápidamente y permitió reducir los tiempos necesarios para obtener una imagen.

La fotografía comenzó entonces a expandirse por distintos países y a convertirse en una actividad comercial. Aparecieron estudios fotográficos, retratos familiares, postales y registros de ciudades que hoy constituyen valiosos documentos históricos.

Las colecciones fotográficas conservan, precisamente, testimonios de cómo eran las ciudades, los paisajes, las personas y las costumbres de otras épocas. La UNESCO, por ejemplo, incorporó a su programa Memoria del Mundo diferentes colecciones fotográficas latinoamericanas por su valor documental e histórico.

Cuando la fotografía comenzó a contar la historia

Con el paso del tiempo, la fotografía dejó de estar reservada a los retratos y comenzó a convertirse en una herramienta fundamental para documentar la realidad.

Las guerras, las migraciones, los cambios políticos, los desastres naturales, las transformaciones urbanas y la vida cotidiana comenzaron a quedar registrados en imágenes.

La fotografía periodística adquirió un papel especialmente importante. Una imagen podía mostrar en pocos segundos aquello que un texto necesitaba varios párrafos para explicar.

Por eso, algunas fotografías terminaron convirtiéndose en símbolos de determinados momentos históricos. Una imagen puede funcionar como documento, testimonio y memoria al mismo tiempo.

La fotografía también cambió la manera de recordar

Antes de la aparición de la fotografía, conservar la imagen de una persona dependía principalmente de pinturas, dibujos u otras representaciones artísticas.

La fotografía democratizó el acceso al retrato. Las familias pudieron comenzar a conservar imágenes de sus integrantes, de sus celebraciones, de sus viajes y de diferentes momentos de la vida cotidiana.

Con el paso de las generaciones, esos álbumes familiares se transformaron en auténticos archivos privados de la historia.

Una fotografía antigua puede mostrar no solamente quién aparece en ella, sino también cómo se vestían las personas, cómo eran las viviendas, qué objetos utilizaban o cómo habían cambiado las ciudades.

Del rollo fotográfico a la cámara del celular

La transformación tecnológica de las últimas décadas fue todavía más profunda.

La llegada de las cámaras digitales eliminó progresivamente la necesidad de utilizar rollos y revelar las fotografías. Después aparecieron los teléfonos celulares con cámaras cada vez más sofisticadas.

Hoy prácticamente cualquier persona puede tomar cientos de fotografías en un solo día, almacenarlas digitalmente y compartirlas inmediatamente.

La fotografía dejó de ser una actividad que requería necesariamente conocimientos técnicos específicos y pasó a formar parte de la vida cotidiana.

La era de las imágenes instantáneas

Las redes sociales llevaron esa transformación todavía más lejos. Instagram, Facebook, TikTok y otras plataformas convirtieron la fotografía en una herramienta cotidiana de comunicación.

Una imagen ya no necesita esperar a ser impresa para circular. Puede recorrer el mundo en segundos y alcanzar a millones de personas.

Ese cambio también transformó el trabajo de los fotógrafos profesionales. El desafío ya no consiste únicamente en obtener una buena imagen, sino también en pensar cómo será utilizada, publicada, editada y recibida por diferentes audiencias.

Fotografía, inteligencia artificial y nuevos desafíos

La aparición de herramientas de inteligencia artificial abrió un nuevo capítulo en la historia de las imágenes.

Hoy existen tecnologías capaces de modificar fotografías, eliminar elementos, reconstruir partes de una imagen o incluso generar escenas que nunca ocurrieron.

El avance plantea nuevas preguntas sobre los límites entre una fotografía documental y una imagen creada artificialmente. En el periodismo, por ejemplo, la diferencia resulta especialmente importante: una fotografía que pretende mostrar un hecho real debe conservar su valor documental y no inducir al público a creer que ocurrió algo que nunca sucedió.

En este contexto, la alfabetización visual y la capacidad de interpretar críticamente las imágenes adquieren una importancia cada vez mayor.

Una imagen puede convertirse en un documento histórico

La fotografía tiene una característica particular: puede congelar un instante que, de otra manera, desaparecería.

Una expresión, una calle, una multitud, una protesta, un paisaje o un acontecimiento cotidiano pueden adquirir décadas después un valor que probablemente nadie imaginaba cuando se tomó la imagen.

Por eso, cada fotografía puede ser entendida como una pequeña cápsula de tiempo. Algunas se convierten en obras de arte; otras, en documentos periodísticos; otras permanecen dentro de un álbum familiar. Todas, de alguna manera, construyen memoria.

NB