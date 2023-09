Denuncian que con inteligencia artificial manipularon falsas fotografías de niñas desnudas

La Policía Nacional de España está investigando el caso de varias chicas menores de edad que denunciaron que circulan fotografías suyas desnudas manipuladas con inteligencia artificial en Almendralejo (Badajoz, en Extremadura). Ya son “varios” los menores identificados por su supuesta implicación y se tomaron siete declaraciones de siete víctimas, según confirmó el delegado del Gobierno de esa comunidad autónoma, Francisco Mendoza.

El caso estalló en los medios de comunicación este lunes, pero lo sucedido lleva sacudiendo a este pueblo extremeño unos cuantos días. Desde que comenzara el nuevo ciclo lectivo la semana pasada, varias familias se han ido enterando de la existencia de fotografías en las que sus hijas aparecían desnudas y de que se estaban moviendo rápidamente entre los celulares. El caso afecta a varios de los centros educativos que hay en el municipio.

“Parece ser que las fotografías empezaron a circular por un grupo de Whatsapp de chicos”, explica Fátima G., madre de una de las chicas. Ella se enteró el pasado miércoles por la noche, cuando la madre de otra niña amiga de su hija y también afectada la llamó para avisarle de que en el teléfono de la chica había visto la fotografía. “Le pregunté a mi hija y me enseñó una conversación de Instagram con un chico en la que este le pide dinero, ella dice que no y le manda su supuesta imagen desnuda”, cuenta la mujer.

“Me puse muy nerviosa, me dio un ataque de ansiedad. Las fotos han pasado por un montón de manos y, aunque sea mentira, que todo el mundo las vea pueden hacerles mucho daño. Hay niñas que lo están pasando verdaderamente mal porque se están metiendo con ellas a raíz de esto”, prosigue Fátima, una de las que ya ha interpuesto denuncia. Según le trasladaron los agentes, la Policía sospecha que la cuenta desde la que escribieron a su hija se trata de un perfil falso.

Los avisos de las chicas a sus familias y las llamadas entre unas madres y otras han acabado por destapar un caso que afecta al menos a 25 menores de entre 12 y 17 años. Son el número de madres que componen el grupo de Whatsapp creado para organizarse y apoyarse. “Al día siguiente me metieron en el grupo, que ya estaba formado por otras, pero sabemos que hay más que no quieren entrar, lo cual es entendible, cada uno lo lleva como puede...”, reflexiona Fátima.

Este mismo domingo fue incluida en el grupo la ginecóloga Míriam Al Adib, que contó lo que a su hija le había ocurrido a través de un directo en Instagram en su perfil, en el que tiene más de cien mil seguidores. Acababa de llegar de un viaje de Barcelona y una de sus hijas, de 14 años, le enseñó su imagen manipulada. “Por poco me da algo...Es tremendo el daño que le puedes hacer a una niña adolescente con esto. Me explica que son más chicas, que se han juntado en un grupo y que me va a llamar la madre de otra”, sostiene Al Adib.

La ginecóloga, que precisamente es divulgadora en temas de salud sexual, asegura que ha querido hacer el caso público por varios motivos: para “impulsar” a las víctimas a contarlo y hablar con sus figuras de referencia. “Había muchas que no querían denunciar porque tenían miedo”, explica Al Adib. Pero también para que los agresores “supieran que esto es un delito” y aquellos que comparten las imágenes, se ríen o revictimizan a las chicas “sean conscientes de que es muy grave y que están perpetuando el daño”.

Y es que de lo que más se habla este lunes en el grupo de Whatsapp que reúne a las afectadas es de las reacciones culpabilizadoras que muchas están recibiendo. “Tanto madres como hijas estamos compartiendo lo sucedido en las redes y nos estamos encontrando con mensajes en los que se ríen de ellas o incluso con comentarios como 'qué vergüenza, niñas que lo enseñan todo y luego se quejan' o 'no os hagáis las víctimas'”, relata Fátima.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, confirmó este lunes que en Almendralejo “se ha producido una denuncia por la utilización de imágenes de chicas menores simulando imágenes sin ropa”. Además, el caso fue puesto en manos de la Fiscalía de Menores. “Tan pronto se tiene en conocimiento de la identidad de los menores se pone en su conocimiento para que decida lo que corresponda”, señaló.

Finalmente Mendoza rogó también a los medios que traten con “cierta discreción” el asunto porque “todas las personas que se encuentran implicadas en el mismo, tanto las víctimas como los posibles autores, son menores de edad”.