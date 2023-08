Una influencer española denunció la difusión de fotos suyas desnuda creadas con inteligencia artificial

La creadora de contenido Laura Escanes denunció en redes sociales la creación y difusión de imágenes suyas desnuda realizadas con una inteligencia artificial. Hace tres meses era Rosalía la que tenía que recordar que el cuerpo de una mujer “no es propiedad pública” después de que un cantante manipulase unas fotografías suyas con el torso desnudo.

¿Reemplazará la Inteligencia Artificial a los actores?

Más

Escanes dijo en una publicación de Twitter que se siente “utilizada” y defendió que “el cuerpo de una mujer no se utiliza”. “Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan”, escribió.

La influencer tuvo que recordar la importancia del consentimiento ante los comentarios que legitimaban lo que le ocurrió porque ella decidió desnudarse en fotografías en el pasado. “Si me quiero desnudar, me desnudo yo. No dí consentimiento. A ver si lo entendemos”.

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) 15 de agosto de 2023

Hay una cosa que es el consentimiento o la decisión propia. Y ella lo hace porque es SU decisión y su cuerpo y porque no tiene nada de malo. Que lo hagan con el mío, decidiendo por mí, sin consentimiento, no es lo mismo. Si quiero desnudarme yo decido cuándo hacerlo, no unos… https://t.co/LHhX0jhlcY — Laura Escanes (@LauraEscanes) 15 de agosto de 2023

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública”

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing”. Con ese mensaje, Rosalía tuvo que dirigirse al cantante Juan Manuel Cortés Reyes –JC Reyes– para criticar que manipulase unas fotografías suyas y las utilizase en sus redes sociales inventando además una relación entre ellos. “Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco”, le dijo.

JC Reyes subió a sus stories de Instagram –que se borran a las 24 horas como máximo–, donde tiene más de 255.000 seguidores, una imagen de la artista catalana con el torso desnudo, aunque con emoticonos sobre los pezones para evitar la censura de la red social. “Lo mejor que verás hoy”, escribió. Tras esto, horas después añadió otra fotografía del mismo estilo. Ambas estaban manipuladas.

“Ir a buscar clout [poder] faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más, lo que da es pena”, sentenció Rosalía.

Contenido provisto por el blog Micromachismos, de elDiario.es

IG