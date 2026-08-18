Karina Milei recibió a representantes de la Iglesia para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este martes en Casa Rosada a representantes de la Iglesia Católica para comenzar a coordinar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para incluir actividades en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Del encuentro participaron integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. La reunión se realizó en el despacho de la secretaria general de la Presidencia.

Tras el encuentro, representantes de la Iglesia explicaron que la convocatoria tuvo como objetivo comenzar a articular los distintos aspectos vinculados con la llegada del Pontífice al país. “El Gobierno nacional nos convocó porque teníamos que empezar a articular la visita”, señalaron los referentes eclesiásticos, quienes destacaron que el espíritu de la reunión fue “trabajar en conjunto”.

Uno de los principales puntos abordados fue la coordinación entre Nación y las jurisdicciones que serán parte de la visita, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre. Según explicaron desde la Iglesia, durante el encuentro el Gobierno se comprometió a articular con las administraciones de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba para avanzar en una próxima reunión conjunta.

En ese marco, también se analizó el operativo de seguridad previsto para la llegada del Papa. De acuerdo con lo informado tras la reunión, la seguridad estará inicialmente a cargo del Gobierno nacional, que posteriormente deberá coordinar el dispositivo con las autoridades provinciales.

La reunión se inscribe en el trabajo de articulación que llevan adelante el Gobierno y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para definir los aspectos organizativos de la visita.

La intención oficial es que durante las próximas semanas se sucedan encuentros con distintos ministerios y con los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires, con el objetivo de coordinar las actividades y evitar que queden aspectos pendientes en la organización de la llegada de León XIV.

La visita del Pontífice contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, por lo que la organización requerirá la participación coordinada de autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas.