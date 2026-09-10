Las Spice Girls anuncian una edición especial que incluirá toda su música y canciones inéditas como 'Do You Think About Me'

Las Spice Girls anunciaron que lanzarán el próximo 6 de noviembre una edición especial de su música, que incluirá canciones inéditas –sin especificar el número– como “Do You Think About Me”. Ofrecerán dos tipos packs, con versión en vinilo o cedé, cuyos precios oscilan entre las 100 y 280 libras (entre 135 y 380 dólares). Las colecciones las completan libretos, postales y un colgante.

El grupo formado por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham hizo saltar este miércoles las alarmas con un misterioso video en el que anticipaban un anuncio –dejando en el aire si sería un posible regreso a los escenarios o la publicación de nueva música–, que tendría lugar este jueves. Finalmente, no habrá gira, pero sí material que no habían publicado hasta ahora y decidieron rescatar.

El video compartido en sus redes sociales hacía referencia a su mítico Wannabe, que precisamente este 2026 cumplió treinta años, en su puesta en escena. La pieza fue grabada en las escaleras del mismo hotel en el que en su día se grabó el videoclip. Sobre ellas aparecía un periódico planteando varias preguntas: “¿Sos fan de las Spice Girls con capacidad de cantar y bailar? ¿Sos un superfan, un coleccionista, un melómano?”.

Los seguidores del grupo comenzaron a mirar con lupa cada uno de los detalles del mansaje, como que el periódico que referenciaban era The Stage. Este fue el medio que en 1994 publicó el anuncio de la búsqueda de una nueva 'girlband' que terminó dando lugar a las Spice Girls.

Las Spice Girls son una de las bandas femeninas más exitosas de la historia de la música reciente, con nueve números uno en Reino Unido y más de 100 millones de copias vendidas. El grupo se mantuvo entre 1996 y 2001, y posteriormente entre 2007 y 2008, además de una aparición en 2012 durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya sin Victoria Beckham, las otras cuatro integrantes estuvieron de gira entre 2018 y 2019, el Spice World Tour 2019; pero no habían vuelto a reunirse hasta ahora.

El pasado mes de junio se avivaron los rumores sobre su posible regreso, con la celebración por parte de las cantantes del 30 aniversario de su primer gran éxito, Wannabe. A propósito del mismo, Emma Bunton y Mel C mostraron su optimismo respecto a un posible reencuentro en una entrevista en la radio iHeart, donde afirmaron: “No puedo pensar ahora mismo nada mejor en el mundo que el que haya una reunión de las Spice Girls”. “Sería tan bonito, manifestémoslo, digámoslo en alto”, añadieron.