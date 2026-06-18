A pesar de los recortes a la educación pública, la UBA se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó posicionada en el puesto 84 del QS World University Ranking 2027, consolidándose entre las cien mejores del mundo, además de ser la única institución del país y de América Latina en integrar este listado y a pesar de los recortes a la educación pública que el gobierno de Javier Milei aplica desde que asumió en diciembre de 2023. Entre las argentinas, le sigue la Universidad Nacional de La Plata, que ocupa el puesto 474.

En esta edición se evaluaron 8.808 universidades, de 106 países, en un ranking elaborado por la consultora británica Quacquarrelli Symonds.

Asimismo, la UBA integra un reducido grupo de las mejores instituciones en dos dimensiones específicas evaluadas por QS: se ubica en el puesto 34 global en Reputación Académica y en el puesto 24 en Resultados de Empleabilidad, consolidándose entre las 50 mejores instituciones del mundo en ambos indicadores.

Sin embargo, se nota un descenso en el indicador “Redes Internacionales”, que mide las publicaciones científicas realizadas en colaboración con instituciones de otros países, evaluando la capacidad de una universidad para generar y sostener redes internacionales de investigación.

“El resultado de este ranking muestra que continuamos estando entre las mejores universidades de la región y del mundo, y que el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano. Aunque también da cuenta de cómo el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino”, manifestó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Además, sostuvo que “En este contexto, a pesar de todo, este reconocimiento nos llena de orgullo y redobla nuestro compromiso con la sociedad argentina, que entiende el valor de la educación, de las universidades públicas y de nuestros profesionales. Por quienes confían en nosotros, por nuestra gente, seguiremos trabajando con la misma responsabilidad de siempre”.