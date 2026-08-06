En medio de la tensión entre Brasil y Argentina, Lula defendió una relación entre Estados “sin ideologías”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países de América Latina deben estar guiadas por intereses de Estado y no por las diferencias ideológicas entre sus gobernantes, en medio de las tensiones con el presidente argentino, Javier Milei, que derivaron en el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli.

“Las personas tienen que aprender que la relación entre Estados no es ideológica. Son los intereses de cada Estado”, dijo el mandatario brasileño en una entrevista para el canal Meteoro Brasil.

Lula, quien se presentará a la reelección en los comicios de octubre, sostuvo que su objetivo es reconstruir la integración regional con pragmatismo y respeto a la soberanía de los países vecinos, independientemente de la orientación política de sus gobiernos.

Al analizar el actual escenario regional, marcado por el avance de gobiernos de derecha y extrema derecha, Lula consideró que esos cambios no deben impedir el diálogo institucional ni la cooperación económica.

Como ejemplo, recordó que durante sus anteriores mandatos mantuvo relaciones de respeto con dirigentes de signo político opuesto, como los expresidentes de Colombia: “No es la posición ideológica la que define la relación entre Estados, son los intereses de cada Estado”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto de deterioro de las relaciones entre Brasil y Argentina desde la llegada de Milei a la presidencia y después de que el Gobierno brasileño retirara a su embajador en Buenos Aires tras nuevos insultos realizados por el mandatario argentino contra Lula da Silva durante un acto en San Pablo, en apoyo al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

“Tenemos que saber que, si actuamos en grupo, formamos un bloque más fuerte para negociar con la Unión Europea, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para discutir los conflictos que debamos discutir”, afirmó.