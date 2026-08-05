Quirno confirmó que Brasil pidió el retiro del embajador argentino, pero descartó una ruptura diplomática

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva solicitó el retiro del embajador argentino en Brasilia, en el marco de la creciente tensión diplomática entre ambos países tras la decisión de Brasil de retirar a su representante en Buenos Aires.

“Brasil nos comunicó ayer a última hora de la tarde que bajaba el nivel de las relaciones a encargado de negocios y que solicitaba que nuestro embajador en Brasilia se retire”, afirmó el funcionario durante una entrevista radial.

Pese al deterioro del vínculo bilateral, Quirno aseguró que la administración de Javier Milei no tiene previsto responder con medidas similares ni avanzar hacia una ruptura de relaciones.

“Queremos mantener la relación en la manera en que la estamos manejando”, sostuvo el canciller, quien reconoció la existencia de “profundas diferencias ideológicas y políticas” entre ambos gobiernos, aunque remarcó que, hasta ahora, la Argentina evitó trasladarlas al plano diplomático. “Brasil decidió hacerlo y está en todo su derecho”, señaló.

Quirno insistió en que la Casa Rosada no pretende profundizar el conflicto. “Para pelear se necesitan dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones”, afirmó.

En ese sentido, consideró que las tensiones entre Milei y Lula incluyen “manifestaciones de ambos lados” y relativizó los cruces verbales entre ambos mandatarios al calificarlos como “diferencias naturales, producto del fragor electoral”, que, a su juicio, no deberían afectar la relación institucional entre los dos países.

Como antecedente, recordó que a comienzos de este año Brasil dejó de representar los intereses argentinos en Venezuela, luego de la salida del personal diplomático argentino de ese país.

“A principios de enero, cuando retiraron a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, Brasil estaba representando nuestros intereses. Teníamos presos políticos con riesgo de vida y, a las 72 horas, Brasil decidió dejar de representarnos. Ni siquiera frente a esa decisión institucional Argentina reaccionó diplomáticamente. Priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos y mantuvimos la relación”, concluyó.

Con información de la agencia NA