Día del Montañista: ¿por qué se celebra el 5 de agosto?

El Día del Montañista se celebra en Argentina cada 5 de agosto para homenajear a quienes realizan esta disciplina y para recordar, según el calendario cristiano, a la Virgen Nuestra Señora de las Nieves, patrona de las actividades de montaña.

La relación entre el hombre y la montaña existe desde los orígenes de la humanidad, aunque el montañismo, como se lo entiende hoy en día, es más reciente. Si bien no hay unanimidad, se considera que el montañismo inició el 8 de agosto de 1786, cuando Michel-Gabriel Paccard y Jacques Balmat ascendieron al Mont Blanc. Desde entonces, el humano intentó llegar a la cima de las principales montañas.

Recién en 1953 Edmund Hillary se convirtió en la primer persona en hacer cumbre en la montaña más alta de todas, el Everest, ubicado a 8.849 metros sobre el nivel del mar. El monte Everest se encuentra en cordillera del Himalaya, concretamente en la subcordillera de Mahalangur Himal que marca la frontera entre China y Nepal.

Si bien dentro del montañismo se puede considerar al senderismo, al excursionismo y al barranquismo, entre otras actividades, se suele llamar montañismo al reto deportivo de conseguir llegar a la cima de una determinada montaña.

El Día del Montañismo y la historia argentina

En el Día del Montañismo se recuerda a los pioneros locales. En Argentina, los primeros montañistas fueron europeos. En 1897 el suizo Matthias Zürbriggen hizo cumbre en el Cerro Aconcagua, en febrero de 1952 una expedición francesa lleva a cabo la primera ascensión al Fitz Roy y en 1959 el italiano Cesare Maestri y el austriaco Toni Egger encaran el Cerro Torre. Egger falleció en la ascensión y Maestri aseguró haber hecho cumbre, algo discutido por el hecho de no tener pruebas. El primer argentino en llegar a la cima del Cerro Aconcagua fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934.

Además del Día del Montañismo, existe el Día Internacional de las Montañas que se celebra el 11 de diciembre por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Claves para practicar Trekking, el mejor entrenamiento para hacer senderismo en la montaña

El Chaltén, en Santa Cruz es la capital nacional del Trekking, un lugar desafiante como hermoso para conocer y volver a visitar durante el año. No es el único lugar en Argentina, pero sí, entrega uno de los paisajes más increíbles de la geografía territorial celeste y blanca que, es visitado por miles de turistas nacionales e internacionales de todas partes del mundo durante los meses de invierno.

En los diferentes destinos las regiones ofrecen recorridos por lugares que parecen sacado de un cuento, ideales para experimentar vivencias únicas, solos o en grupos. Hay caminos de diversas dificultades: fácil, media, alta y de ello, también depende la exigencia que debe tener el entrenamiento que realice la persona para disfrutar sin preocuparse del terreno y las distancias.

La montaña enamora con sus paisajes imponentes, aire puro y el silencio natural donde solo se oye, en su inmensidad, el sonido del viento, del agua correr por los ríos, arroyos y cascadas, pero no siempre es fácil disfrutarla cuando el cuerpo no acompaña. Las subidas largas desafían el corazón y los pulmones, mientras que las bajadas exigen equilibrio y fuerza en las piernas. Por eso, estar en optima forma física es esencial para cuidar la salud y, a la hora de planear una escapada de Trekking, entrenarse ayudará a marcar la diferencia para poder disfrutar más del día en la montaña.

El Trekking es una actividad con gran cantidad de adeptos, porque, además de las caminatas que bien hacen a la salud, en sus recorridos junto al placer de contemplar los paisajes, se pueden hacer avistajes de fauna autóctona y la flora del lugar. Dependiendo de quiénes conformen el grupo y el objetivo que se trace el mismo para el Trekking, además del entorno natural que se elija para hacerlo, también se debe tener en cuenta los elementos que hay que llevar a cada aventura.

Cada kilómetro es un poco más exigente, ya que, el cansancio empieza a ser un factor clave acompañado por las condiciones variables del clima y, es que, por eso, estos nueve ejercicios son clave para llegar mejor preparado a la experiencia de la travesía:

Sentadillas

Fortalecen glúteos, cuádriceps y femorales. Se deben hacer tres series de 15 repeticiones, bajando lento y subiendo con fuerza.

Estocadas

Simulan el movimiento de una subida, por lo que alternar piernas en tres series de 12 repeticiones por lado es un buen inicio.

Step-up en banco

Subir y bajar de un banco firme o escalón alto, es ideal para ganar fuerza en cuádriceps y glúteos, con énfasis en el equilibrio.

Peso muerto con mancuernas

Para trabajar la parte posterior de las piernas y la zona lumbar, es clave en largas caminatas con mochila.

Plancha abdominal

Fortalece los músculos, que dan estabilidad al cuerpo en terrenos irregulares. Empezar con 30 segundos y sumar tiempo cada semana.

Escaladores

Ejercicio cardiovascular que también activa a los músculos. Hacer series de 30 segundos con intensidad.

Elevaciones de talones

Trabajar gemelos y tobillos, es fundamental para los desniveles del terreno.

Equilibrio en una pierna

Con o sin peso, este ejercicio mejora la estabilidad. Probar sostenerte 30 segundos por pierna, con los ojos abiertos y luego cerrados.

Caminatas con carga

Simular una salida con mochila. Cargarla con peso progresivo y entrenar en subidas o escaleras. Esto fortalece espalda, hombros y piernas.

Además de estos ejercicios, complementarlos con salidas breves a parques, senderos o escaleras urbanas, ayuda a ganar resistencia y confianza para enfrentarte a terrenos reales.

Por eso, si bien no es lo mismo, entrenar en la ciudad, puede, en un punto, asemejarse al sitio próximo a visitar, ya que, hay lugares con vegetación, agua y caminos de tierra o pasto donde practicar.

En la Ciudad de Buenos Aires hay varios espacios donde poder llevar a cabo el entrenamiento y prepararse para el viaje a la montaña. Algunos espacios públicos son:

Reserva Ecológica Costanera Sur.

Parque Sarmiento.

Bosque de Palermo.

Están a menos de 15 minutos del Obelisco, en un entorno natural combinado con el confort de la ciudad que, prepara para la contraposición que ofrecerá la aventura en plena naturaleza en diferentes partes del país.

En Argentina algunos de las mejores opciones para hacer Trekking incluyen al:

Laguna Capri, El Chaltén - Santa Cruz.

Glaciar Martial - Ushuaia.

Paseo de los Colorados - Purmamarca.

Cerro Tres Picos - Sierra de la Ventana.

Yungas de Tucumán - Tucumán.

Cerro Uritorco (Córdoba).

Parque Nacional Los Alerces (Chubut).

Sendero a Laguna de los Tres en El Chaltén (Santa Cruz).

Por eso, un buen entrenamiento permitirá estar en forma y disfrutar sin agotamiento y con más seguridad de la majestuosidad de los paisajes argentinos.

El alpinismo fue inscripto en 2019 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El alpinismo es el arte de escalar cumbres y paredes en terrenos rocosos o helados de alta montaña, en cualquier estación del año.

Su práctica exige poseer una serie de capacidades físicas, prácticas e intelectuales, así como saber utilizar técnicas, equipos y materiales como piolets y crampones.

Es un deporte tradicional caracterizado por el hecho de que sus practicantes comparten en común una cultura que integra el conocimiento del medio ambiente de la alta montaña, de la historia de la práctica de la escalada y sus valores conexos, y de una serie de competencias técnicas específicas.

El alpinismo exige la posesión de conocimientos medioambientales sobre el entorno natural de los itinerarios de escalada, el cambio de las condiciones climáticas y el riesgo de desastres naturales.

Otro aspecto cultural de este elemento del patrimonio vivo comprende elementos de carácter estético como el apego de sus practicantes a la elegancia de las escaladas, la contemplación de la belleza de los paisajes y la relación íntima con la naturaleza.

Además, la práctica del alpinismo implica la adopción de principios éticos que descansan en el compromiso individual de cada escalador de no dejar huellas tras de sí y en el deber de prestar socorro a los demás alpinistas.

Por último, cabe señalar que el espíritu de equipo, simbolizado por la cordada, es otro elemento esencial de la mentalidad de los montañeros que, en su gran mayoría, se agrupan en clubes dedicados a difundir por doquier esta práctica deportiva.

Estos clubes son los vectores esenciales de la cultura alpinista: organizan excursiones y expediciones colectivas, difunden informaciones prácticas y editan diversas publicaciones.

Desde el siglo XX, los clubes de montañeros de Francia, Italia y Suiza vienen estrechando sus lazos de amistad y organizan con frecuencia encuentros bilaterales o trilaterales a diversos niveles.