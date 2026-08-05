Fentanilo adulterado: indagan a las dos exfuncionarias de la ANMAT y la INAME detenidas

El juez Federal Ernesto Kreplak indaga este miércoles a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecon Fumado, las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) en la causa por el fentanilo adulterado. Ambas exfuncionarias se ocupaban del control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., investigados por el opioide contaminado y pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.

Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo tres allanamientos, uno de ellos en el Ministerio de Salud, tras la orden del juez Kreplak.

El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

Luego de ambas detenciones, se confirmó que este miércoles serán indagadas, momento en el que se les dará a conocer las imputaciones en su contra.

En el pedido de allanamiento, se explica que “los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales”.

Según el escrito, ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.

En este sentido, Bisio había sido titular de la ANMAT, hasta que renunció a comienzos de este año, mientras que Mantecón Fumado fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de manera preventiva.

Para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.

La hipótesis fiscal sostiene que “las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”, según destacó el escrito del portal Fiscales.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que con anterioridad, “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Sin embargo, las extitulares “no generaron ninguna acción para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.

La investigación puso el foco en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios investigados y las deficiencias constatadas por el INAME durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024: “se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento”.

Pese a ese cuadro, sostuvieron que el organismo regulador con poder de policía sanitaria, aun cuando conocía las graves deficiencias existentes y los riesgos que implicaban para la salud de la población, no activó con la urgencia necesaria mecanismos preventivos eficaces para impedir o interrumpir la circulación de los productos.

El dictamen señala, entre otros aspectos, “la demora en la suscripción de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la comercialización de los productos que ya habían sido fabricados y eran distribuidos por HLB Pharma Group”.

Para los representantes del MPF, “la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”.