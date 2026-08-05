Gobernadores y senadores anticipan su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y complican a Milei

A menos de 24 horas de que el Senado retome el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que en su capítulo central modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros—, la resistencia ya no viene solo de la oposición. Gobernadores y senadores que en otros temas acompañaron al oficialismo empiezan a marcar diferencias, en una sesión que el propio bloque libertario reconoce como la más ajustada del año.

A este mediodía de jueves en el oficialismo reconocieron ante elDiarioAR no tener los votos para abrir siquiera la sesión. El golpe a las aspiraciones de Javier Milei llegó desde distintas provincias: hubo expresiones públicas del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y del neuquino Rolando Figueroa, y también del senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger.

Tucumán: Jaldo dice que sus dos senadoras rechazan el proyecto

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas le expresaron su rechazo al proyecto de cara a su tratamiento en el recinto. Las dos bancas integran el Bloque Independencia, un espacio que el oficialismo suele necesitar para reunir números en votaciones clave.

La Pampa: Kroneberger confirmó el rechazo

En La Pampa, el senador radical Daniel Kroneberger fue el más terminante: adelantó que votará en contra de los últimos cambios introducidos a la reforma y remarcó que ya se lo comunicó a su bloque. Justificó su postura en el desacuerdo con la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. Su compañera de bancada por la provincia, Victoria Huala, todavía no definió su voto.

Neuquén: Figueroa reclama un límite nacional

El gobernador neuquino Rolando Figueroa reafirmó su postura contraria a la extranjerización de la tierra. Lo hizo al ratificar el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén queden en manos de argentinos, y sostuvo que no acompañará iniciativas que en el plano nacional avancen en ese sentido. En paralelo, había pedido a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulsara en el recinto un límite cuantificable a la compra extranjera para todo el país.

Un poroteo que sigue sin cerrar

Estos tres frentes provinciales se suman a un escenario que ya venía complicado para el oficialismo. En el bloque libertario reconocen que la votación está prácticamente empatada y que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores. La bisagra sigue siendo la UCR: el bloque nacional pidió a sus diez senadores votar en contra, pero la conducción de la bancada apuesta a que la mayoría acompañe al Gobierno. A los rechazos de Kroneberger y de su par Maximiliano Abad se suma ahora la incertidumbre sobre Huala.

El texto que llega al recinto es, además, la versión número diecisiete: ante la falta de apoyos, el oficialismo resignó su objetivo original de eliminar el tope a la compra extranjera y lo reemplazó por un límite del 25% por provincia, sin fijar restricciones a nivel de departamento, que es donde se concentra la extranjerización real según advierten especialistas en la materia.

La sesión se dará en medio de una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios frente al Congreso.

MC