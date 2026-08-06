Tormentas severas y fuertes ráfagas de viento: más de 10 provincias bajo alerta meteorológica

Una jornada marcada por la inestabilidad climática afecta desde las primeras horas de este jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del centro y norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo que alcanzan a 11 provincias por tormentas de variada intensidad, acompañadas por un aviso por fuertes vientos en 16 jurisdicciones.

Tras las primeras lluvias registradas durante la mañana en el territorio bonaerense y la Capital Federal, el organismo técnico anticipa un paulatino desmejoramiento hacia el mediodía y la tarde.

El aviso naranja, que implica riesgo de fenómenos peligrosos para la población y la infraestructura, rige para sectores de Buenos Aires (incluido el AMBA), Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, donde se prevén ráfagas muy intensas, actividad eléctrica frecuente y acumulaciones de agua que podrían rondar entre los 50 y 80 milímetros.

Mapeo de las alertas y evolución durante el día

La nómina de regiones bajo aviso amarillo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores bonaerenses durante la franja matutina, además de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa. En estos sectores se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de caída puntual de granizo y temporales de corta duración.

A la par de las lluvias, el organismo meteorológico dispuso un aviso por vientos del sector sur con velocidades constantes de entre 30 y 50 km/h y marcas extremas que podrían superar los 80 km/h en amplias zonas del país.

Frente a esta combinación de agua y ráfagas, las autoridades aconsejan evitar la circulación innecesaria en la vía pública, retirar objetos que puedan ser arrastrados por las corrientes de aire y mantenerse alejados de arbolados y postes de cableado eléctrico.