Insaurralde justificó sus ingresos con las ganancias de su exesposa Jesica Cirio

El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde sostuvo hoy que el nivel de vida que llevó durante su paso por la función pública se solventó también con los ingresos que percibió como parte de la “sociedad conyugal” que integró con la modelo Jesica Cirio.

Cirio “ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio, no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde en el escrito de justificación de bienes que debió presentar por pedido del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Tras este descargo del también exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el magistrado podrá decidir si entiende justificado su patrimonio o lo cita a declaración indagatoria.

“Ha de señalarse que probado como está en esta causa mi matrimonio con la Sra. Jesica W. J. Cirio en el año 2014, no se explica que se excluya la integración de mi patrimonio en una sociedad conyugal. Sociedad conyugal con una persona que ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio no pueden dejar de ser considerados”, argumentó Insaurralde.

Al cuestionar la interpretación que hizo el fiscal federal Sergio Mola en su acusación, el exfuncionario advirtió que “los gastos de ambos miembros de la sociedad conyugal han sido considerados por el Ministerio Público Fiscal para confeccionar su acusación, mientras que los ingresos fueron manifiestamente omitidos”.

“De tal manera, las inconsistencias patrimoniales sobre las que se me ha requerido explicación y justificación han sido expuestas por el Sr. Fiscal de manera parcial y sesgada. ¡Y no es porque no existan comprobaciones de mi matrimonio y de los ingresos de ambos cónyuges!”, escribió.

Insaurralde interpretó que “la omisión es voluntaria y deliberada y eso se explica en las razones de las dos recusaciones desatendidas” en alusión a sus intentos fallidos por apartar al fiscal del caso.

“Está claro que una vez que se integre la realidad económica existente entre 2014 y 2023, los desfasajes que supuestamente se evidenciaron entre ingresos y gastos de ese período desaparecen”, aseguró.

Para Insaurralde, la fiscalía está en “una excursión de pesca” en la causa que se abrió cuando fue denunciado tras difundirse imágenes de sus vacaciones con la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella en septiembre de 2023, en plena campaña electoral y cuando aún era funcionario bonaerense.

MM con información de la agencia NA.