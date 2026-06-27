Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

La periodista, conductora y actriz Ernestina Pais, de extensa trayectoria en los medios audiovisuales, falleció este viernes tras ser embestida por un tren cuando iba a bordo de su auto, a la altura de la localidad de San Isidro, en la zona norte del conurbano.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la conductora -de 54 años- habría cruzado con la barrera baja en el paso ubicado en Sáenz Peña y El Cano, poco antes de las 20.

La formación del Tren de la Costa, que iba en sentido Tigre-Vicente López, impactó de lleno el Honda City que manejaba Pais, del lado de la conductora, quien falleció en el acto.

Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, aunque según testigos ocasionales Pais cruzó el paso nivel cuando las barreras estaban bajas. En el lugar del siniestro estuvieron bomberos, peritos y personal policial.

Además, los peritos constataron que la conductora iba sola en su auto, presumiblemente con destino al Multiteatro -ubicado sobre la calle Corrientes en la Ciudad-, donde participaba de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

En tanto, su hermana mayor Federica -también periodista- se enteró de la trágica noticia pocos minutos antes de comenzar su programa televisivo en el canal Ar/12.

Una larga trayectoria en los medios

Sus primeros pasos en los medios llegaron como movilera de “La Biblia y el calefón”, el emblemático programa conducido por Jorge Guinzburg, con quien desarrolló una estrecha relación profesional. Más tarde participó en la fundación de la edición argentina de la revista Los Inrockuptibles.

La popularidad masiva llegó a mediados de la década del 2000 cuando se convirtió en una de las caras de “Mañanas Informales”, el exitoso ciclo de El Trece encabezado por Guinzburg. Tras la muerte del conductor en 2008, asumió la conducción del programa.

Además, en 2009 volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en conducir “Caiga Quien Caiga (CQC)”, reemplazando a Mario Pergolini al frente del tradicional programa periodístico. Su desempeño le valió dos nominaciones consecutivas a los premios Martín Fierro como mejor conductora.

Pais también incursionó en el teatro y en los últimos años se desempeñó como empresaria gastronómica, al tiempo que continuó participando en distintos proyectos artísticos y periodísticos. Y fue madre de Benicio, a quien mencionó reiteradamente como uno de los pilares fundamentales de su vida.

En los últimos años decidió hablar públicamente sobre su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental, relatando los procesos de internación y recuperación que debió atravesar.

Con información de la agencia NA