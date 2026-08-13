Tata Cedrón llega a Cuerda Mecánica con un concierto íntimo dedicado a la canción criolla

A los 83 años, Tata Cedrón continúa encontrando nuevas formas de volver sobre las canciones que acompañaron su extensa trayectoria. El músico, compositor y guitarrista será protagonista este viernes 14 de agosto de una noche especial en Cuerda Mecánica, donde inaugurará Repertorios, un ciclo concebido como un recorrido por distintas expresiones de la canción criolla.

El encuentro será a las 20.30 en La Caja de Madera, el auditorio del espacio cultural de Villa Urquiza, con capacidad para unas 60 personas. Allí, Cedrón se presentará en un formato despojado de guitarra y voz, al que podrán sumarse músicos invitados, para abordar un programa que combinará tangos, canciones lunfardas, folclore y algunas de sus propias composiciones, las llamadas “cedroniadas”.

La propuesta no busca reconstruir el pasado como una pieza de museo. Por el contrario, parte de la experiencia de un músico que lleva décadas trabajando sobre la canción popular y que todavía encuentra en esos repertorios posibilidades de interpretación y nuevos sentidos.

Cada presentación de Repertorios tendrá un programa diferente. De ese modo, el ciclo propone un recorrido abierto por la música criolla, en el que las canciones funcionan como punto de partida para recuperar autores, historias y formas de interpretar que forman parte de la identidad musical argentina.

En La Caja de Madera, además, el formato del encuentro tendrá un papel central. El auditorio fue construido íntegramente en madera y está pensado para recibir a un público reducido. La cercanía entre los músicos y los espectadores modifica las condiciones habituales de un concierto y convierte la escucha en una experiencia particularmente próxima.

En ese espacio, cada palabra y cada silencio forman parte de la interpretación. La distancia entre escenario y platea prácticamente desaparece y las canciones pueden escucharse en una escala que favorece el intercambio directo entre artista y público.

Cedrón resume el espíritu de la propuesta como “una invitación a revivir las melodías que marcaron nuestros orígenes” y, a través de ellas, reconocer “su calidad musical y poética, la poderosa identidad de nuestra música, el valor de la propia historia y del lugar de dónde venimos”.

Con Repertorios, el músico vuelve entonces a poner en circulación un repertorio que conoce profundamente, pero que no aparece presentado como una colección cerrada. Cada concierto será una nueva oportunidad para recorrer esas canciones desde el presente y desde la mirada de uno de sus intérpretes más personales.

La presentación será este viernes 14 de agosto a las 20.30 en Cuerda Mecánica, Juramento 4686, Villa Urquiza. Las entradas están disponibles a través del sitio oficial del espacio.