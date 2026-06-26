Crecen las versiones sobre la salida de Manuel Adorni del Gobierno mientras avanza la investigación judicial

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete volvió a quedar bajo la lupa este viernes, en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de un escenario político cada vez más complejo para el funcionario.

Aunque el presidente Javier Milei aseguró días atrás que confía en la inocencia de su colaborador, también advirtió que, si la Justicia comprobara su culpabilidad, lo apartaría del cargo “de una patada”. Esa declaración alimentó las especulaciones dentro del oficialismo y, en las últimas horas, los rumores sobre una eventual salida del jefe de Gabinete se multiplicaron en los pasillos de la Casa Rosada.

Fuentes de distintos sectores de La Libertad Avanza admitieron que la situación atraviesa un momento delicado. “Es la primera vez que se habla seriamente de nombres para un reemplazo”, señalaron desde uno de los espacios internos del oficialismo. Fuentes cercanas a Patricia Bullrich dijeron a elDiarioAR que si Adorni se va, será este sábado, y lo reemplazaría Diego Santilli.

Los posibles reemplazantes

Las versiones sobre un eventual recambio circularon tanto entre dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como en el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, todos coinciden en que la definición dependerá exclusivamente del Presidente.

Entre los nombres que comenzaron a mencionarse para ocupar la Jefatura de Gabinete figuran el canciller Pablo Quirno, el ministro del Interior, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Pese a la circulación de esas alternativas, Adorni seguiría contando con el respaldo político de Javier Milei.

Una reunión que podría definir el escenario

Según trascendió en ámbitos oficiales, el jefe de Gabinete habría puesto su renuncia a disposición en dos oportunidades, aunque tanto el Presidente como Karina Milei habrían rechazado esa posibilidad. Desde el entorno del funcionario, sin embargo, evitaron confirmar esa versión.

Con Milei aún de regreso de su viaje oficial a Madrid, todas las miradas apuntan ahora a una posible reunión que ambos mantendrían este sábado en la residencia de Olivos.

De concretarse, el encuentro podría resultar determinante para definir la continuidad de Adorni en el Gobierno o, al menos, despejar las versiones que en las últimas horas ganaron fuerza dentro de la administración libertaria.

Mientras tanto, la investigación judicial y el clima de incertidumbre política mantienen abierta la incógnita sobre el futuro del principal coordinador del gabinete nacional.

Con información de la agencia NA