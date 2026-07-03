En medio de la ola polar, el Gobierno busca subir las tarifas en las Zonas Frías y ya hay cortes en la industria del NOA

La ola polar se siente en los hogares y en el Gobierno. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional marca este viernes como el día más frío de 2026, se profundizan los cortes de gas en las industrias del NOA y el litoral, así como la intención del oficialismo de buscar recortar los subsidios a las llamadas Zonas Frías.

Según datos del sector, entre 120 y 130 fábricas de todo el país sufrieron interrupciones forzadas de suministro en los últimos días, con epicentro en la zafra azucarera y la cosecha de cítricos del norte argentino. La Unión Industrial de Tucumán responsabilizó al retraso de las obras del gasoducto Reversal del Norte, que impide inyectar en la región el gas producido en Vaca Muerta pese a la producción récord del yacimiento neuquino. De profundizarse la crisis, la industria azucarera advierte que podría dejar sin trabajo temporario a 100.000 personas, mientras que la limonera sostiene a otros 50.000 trabajadores directos e indirectos durante la temporada.

La paradoja del sistema es que la producción de gas creció, la capacidad de transporte desde Vaca Muerta aumentó y el país importó un volumen de GNL similar al del invierno pasado, pero las industrias sufren más cortes que el año anterior incluso en días templados de mayo y junio. Especialistas del sector energético atribuyen el fenómeno a una serie de medidas regulatorias que reactivaron cláusulas contractuales -como el “contrato de transporte en firme con ventana”- que durante más de veinte años de intervención estatal habían quedado desactivadas. Industrias denuncian que algunas distribuidoras usan esa herramienta para compensar faltantes comerciales de gas, y no exclusivamente restricciones físicas del sistema de transporte, según consignó medios especializados como Econojournal. A esto se suma la disparidad de precios: mientras en el sur del país el gas se consigue a poco más de 2 dólares el millón de BTU y en Buenos Aires a 3 dólares, en el NOA las industrias deben pagar entre 15 y 25 dólares.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar en el Senado con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y recorta subsidios al gas en 11 provincias, una de las prioridades del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, mantendría el subsidio pleno solo para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, mientras que en el resto de las zonas incorporadas en 2021 el beneficio quedaría restringido a usuarios considerados vulnerables y se calcularía únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, y no sobre el total de la factura. Según datos oficiales, cerca de 1,6 millones de hogares en 15 provincias podrían perder el beneficio automático, con un ahorro fiscal estimado por el Gobierno en unos $272.000 millones.

Aún Santilli no logró destrabar los votos necesarios en su primera semana de gestión y pidió 15 días adicionales para negociar con los gobernadores. El principal obstáculo llegó de un aliado: Neuquén, a través de la senadora Julieta Corroza, insiste en la postura del gobernador Rolando Figueoa para que el porcentaje de subsidio no quede sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. A la vez, los diez senadores ligados a los gobernadores del Norte Grande condicionan su respaldo a una compensación para las provincias cálidas durante el verano, mediante alivios en la tarifa eléctrica que hasta ahora no lograron incorporar al proyecto.

En el oficialismo ya admiten que la discusión podría postergarse hasta agosto o septiembre, dado que el receso invernal del Congreso comienza el 20 de julio. Pero este viernes el PRO de Mauricio Macri le hizo un guiño al Gobierno: incluyó el tratamiento del proyecto de Zona Fría en su agenda de julio, según un tuit publicado por la cuenta oficial del bloque en el Senado. “En julio, el bloque de senadores del PRO va a trabajar para que el Senado trate una agenda con reformas concretas”, dice en parte el mensaje, que cierra en un intento de no perderle pisada a La Libertad Avanza: “El cambio también se construye desde el Congreso”.

El respaldo explícito del espacio amarillo -de donde salió Santilli- suma un apoyo relevante a la negociación, aunque no alcanza por sí solo para garantizar el quórum ni los votos que el Gobierno necesita frente al freno que imponen los gobernadores aliados.

La discusión, sin embargo, ya generó tensión política en pleno pico de frío. El intendente de Castelli, Francisco Echarren, cuestionó al Presidente en redes sociales: “Nieva en la provincia de Buenos Aires y después nos tenemos que bancar que el presidente, calentito desde la Capital, nos diga que no nos corresponde ser zona fría”, y advirtió que los usuarios bonaerenses podrían enfrentar aumentos de hasta el 100% en sus facturas de gas si el proyecto avanza.

MC