“Peter Thiel go home” y “Mercado Lacra”: convocan a más protestas contra el dueño de Palantir y Marcos Galperín

Después del escrache de los “Gandalfs del Sur” frente a la mansión de Peter Thiel y del boicot de 24 horas contra Mercado Pago que impulsó Libres del Sur, esta semana circulan dos nuevas convocatorias: una marcha sindical y social contra el sobreendeudamiento familiar, bautizada “Mercado Lacra” en alusión a la fintech de Marcos Galperín, y una movilización a la casa de Thiel bajo la consigna “Peter Thiel go home”.

La marcha contra el endeudamiento

Con el logo de Mercado Pago parodiado como “Mercado Lacra”, convocan para este jueves 20 de agosto a una “Marcha contra el endeudamiento”, con concentración a las 14 en Paseo Colón e Independencia y llegada prevista a las 14.30 al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250. La convocan de manera conjunta la UTEP, la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, pero también organizaciones como el colectivo Ni Una Menos.

El reclamo apunta a la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o en mora grave, contraídos en su mayoría para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos, en un contexto de tasas de incumplimiento del 33% en fintech y billeteras virtuales. El flyer ilustra el reclamo con la imagen de una app que ofrece “un crédito impagable con tasas de interés del 700%” y la frase “no fue un revólver en la cabeza, fue una motosierra en los salarios”.

El lunes pasado Libres del Sur convocó a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. El movimiento, conducido por Silvia Saravia, sostuvo que el Gobierno “habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar las tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 1300%”, y apuntó directamente contra el dueño de la compañía: “Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron encadenando con intereses usureros a los que menos tienen. No es 'algo entre privados', como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos a los que más tienen”.

La marcha a la casa de Thiel

Otro flyer convoca para el sábado 29 a las 15.30 a una movilización que saldrá desde la Flor de Figueroa Alcorta hasta la casa de Peter Thiel, el magnate cofundador de Palantir y ahora accionista de Vista Energy. Bajo el título “Peter Thiel go home”, la consigna central es “No al Super RIGI” y “la tierra y el agua no se venden”, en línea con el reclamo ambiental y contra la extranjerización de recursos.

El flyer pide expresamente “traé tu máscara o disfraz” y la convocatoria corre por cuenta de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, un colectivo de organizaciones sociales y ambientales.

La consigna retoma la movida de “los Gandalfs del Sur”, que el lunes se plantaron frente a la casa de Thiel en Dardo Rocha al 2900, Barrio Parque —una propiedad de más de 1.600 m² y seis dormitorios que el magnate compró en abril de este año por unos US$12 millones—, disfrazados con túnicas grises, barbas postizas y sombreros de mago, y desplegaron una bandera con la frase “You shall not pass” tomada de El señor de los anillos. Cantaron contra Palantir, la empresa de vigilancia de datos que Thiel cofundó, y contra su inversión de US$76 millones en Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta.

MC