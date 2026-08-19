El presidente de Bolivia se solidariza con la expareja de Cerimedo y le ofrece garantías

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó este martes su solidaridad con la abogada Nadia Beller por el ataque armado que sufrió en la víspera en la región oriental de Santa Cruz, y le ofreció “todas las garantías necesarias” en el caso, en el que el principal investigado por tentativa de feminicidio es su expareja, el argentino Fernando Cerimedo.

Beller fue atacada a tiros el lunes en la noche por desconocidos, suceso por el que la Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo y pedirá el encarcelamiento preventivo del argentino, quien fue asesor del partido del presidente de ese país, Javier Milei.

El mandatario aseguró que dejó instrucciones a las autoridades pertinentes para que se realice una investigación “profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”.

“La señora Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación”, sostuvo.

La verdad “debe estar por encima de todo”: Paz

El mandatario afirmó que la verdad “debe estar por encima de todo” para que “se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”.

También advirtió que los hechos de violencia en Bolivia “están llegando a niveles insospechados” y con repercusiones incluso fuera del país.

Más temprano, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política” y que “por eso es que está aprehendido”.

Gálvez también afirmó que el Ejecutivo “no tiene absolutamente nada que ocultar” sobre las acusaciones de supuestos hechos de corrupción que hizo Beller y que se instruyó que todas las autoridades que investigan el caso del ataque contarán “con toda la colaboración del Gobierno”.

Gálvez aclaró que Cerimedo no fue un asesor, sino “un colaborador cercano” de Paz en la campaña política para las elecciones generales de 2025, y que posteriormente “siguió colaborando en la gestión del presidente” sobre algunos “temas concretos de comunicación”, aunque, según dijo, sin ser parte de la estructura del Estado.

El Supremo instruye que el caso no se declare en reserva

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia a través de su presidente, Romer Saucedo, también instruyó que no se declare en reserva la investigación de la Fiscalía por el presunto delito de “tentativa de feminicidio” en contra de Beller.

Saucedo, dijo a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz que la decisión responde a una solicitud hecha públicamente por la abogada, a quien expresó su solidaridad.

Cerimedo fue arrestado en las últimas horas

Cerimedo, a quien los medios locales identifican como asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, fue arrestado por agentes en el aeropuerto de Viru Viru, cuando llegaba a Santa Cruz procedente de La Paz, dijo a los medios el comandante departamental de esa región, coronel David Gómez.

Según Gómez, la Policía tuvo conocimiento de que Cerimedo y la activista, la víctima del ataque armado, tuvieron “en días pasados un problema de carácter sentimental”, por lo que se desplegó al personal del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, “donde se procedió al arresto de esa persona”.

Beller denuncia que la Policía de Bolivia “lo encubre”

Por su parte, la abogada Nadia Beller, que en la víspera resultó herida tras recibir tres disparos de arma de fuego, denunció un supuesto encubrimiento por parte de la Policía de Bolivia en favor de su expareja y pidió que la investigación no se declare en reserva.

“No quiero que el caso sea declarado en reserva, tengo derecho de conocer las investigaciones. La Policía lo va a encubrir, miren cómo lo condecoraban”, escribió Beller en sus redes sociales y acompañó su publicación con una fotografía de una plaqueta de una condecoración de la Policía Boliviana que lleva el nombre de Cerimedo.

Beller que tuvo vínculos con la izquierda y la derecha de Bolivia, recibió un ataque en la noche por dos desconocidos vestidos como repartidores de comida a domicilio cuando se encontraba en las puertas de un hotel en Santa Cruz.

La activista también reconoció que mantenía una relación sentimental con Cerimedo y que por esa cercanía se enteró de supuestos hechos de corrupción del Gobierno de Paz, de los que aseguró tener prueba, y acusó al argentino de al menos dos infidelidades y de dos supuestos intentos de feminicidio.

“En Bolivia nadie está por encima de la ley”: ministro de Gobierno en Bolivia

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se solidarizó con la activista y pidió “una investigación seria y profunda” del suceso, al asegurar que “en Bolivia nadie está por encima de la ley”.

Asimismo, la abogada y activista política publicó capturas de pantalla de algunas supuestas conversaciones que tuvo con Cerimedo y que muestran lesiones en su cuerpo ocasionadas, según dijo, por el argentino.

“Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el Gobierno tapó. Saquen captura porque él (refiriéndose a Cerimedo) tiene bots que tumban páginas”, escribió.

EFE