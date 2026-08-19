¿Quién es la esposa de Cerimedo, acusada de encubrir el presunto esquema de coimas en ANDIS?

Natalia Basil, esposa del consultor político Fernando Cerimedo, es la ex directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplió dicho rol entre mayo y noviembre del año 2024. Presentó su renuncia, antes de que se difundieran los audios y denuncias por supuestos sobornos y sobreprecios en el organismo, por serias diferencias con el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. A pesar de la tensa relación que mantenían, su salida se produjo en buenos términos.

Tiempo después, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Basil y a Cerimedo, ante la justicia federal, por encubrir el presunto esquema de coimas que había en ANDIS; el consultor había admitido conocer la situación, sobre todo porque su esposa era la responsable del presupuesto de la entidad, y Basil fue señalada por el rol que cumplía.

En los audios filtrados se habían mencionado sobornos “del 3%”, reparto de dinero y beneficios en contrataciones a determinadas empresas vinculadas a autoridades del organismo. Entre los nombres que aparecieron, se encontraban los de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, e integrantes de la familia Menem.

La designación de Basil había sido transitoria para que llevara adelante el control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y recursos económicos de la Agencia. Su nombramiento había generado cierta repercusión mediática debido a su vínculo con Cerimedo, y por no contar con ningún tipo de experiencia previa en el área de discapacidad.

Desde determinados sectores de la oposición, se cuestionó la falta de antecedentes específicos para ejercer su función. Sin embargo, el Gobierno Nacional defendió su idoneidad técnica y perfil de confianza, los dos motivos por los que había sido elegida para ese puesto.

En septiembre de 2025, mediante una presentación dirigida al fiscal federal Franco Picardi, el abogado Gregorio Dalbón solicitó investigar a Fernando Cerimedo y Natalia Basil por la presunta comisión del delito de encubrimiento en el marco de la causa donde se había comenzado a investigar el supuesto pago de coimas a funcionarios del Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, y que involucra también al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a los titulares de la droguería Suizo-Argentina, la familia Kovalivker. En la causa que sigue su curso, la Justica busca determinar si se cometieron los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles mediante “un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos”.

El perfil de Basil

La esposa de Cerimedo tiene un título de ingeniera química por la Universidad Tecnológica Nacional y dos posgrados, uno en gestión de empresas de agua y saneamiento por la Universidad Nacional Tres de Febrero y otro en sistemas de control, sistemas de control de ingeniería e instrumentación por la Facultad de Ingeniería del Ejército. También posee una Maestría en Dirección de Empresas por la ESEADE.

Además, Basil aparece como socia y fundadora de Madero Media Group, en 2022, junto a Juan Pablo Carreira (conocido en redes como Juan Doe), Ezequiel Ismael Acuña y Tomás Beltrame. En abril de 2024 y cuando Carreira llevaba más de tres meses como funcionario del Estado a cargo de la comunicación virtual del gobierno, secundado por Acuña, ambos traspasan sus acciones de Madero a Cerimedo y Basil, los dueños reales de la empresa, de acuerdo a la información que publicó Data Clave en mayo de 2024, cuando fue nombrada en la ANDIS.

Basil forma parte del directorio de la empresa Numen Publicidad (figura como Chief Business Officer), junto a Cerimedo (su fundador), y Publicidad y Sondeos SRL, declarada como agencia de comunicación, gestión de redes y modernización gubernamental, la agencia desde donde se proyectaron las campaña presidenciales de Javier Milei en la Argentina y la de Jair Bolsonaro en Brasil, y que colaboró con la campaña del NO a la reforma constitucional de Chile del actual mandatario del país trasandino, José Antonio Kast.

En 2021 tuvo un paso por la Junta de Seguridad en el Transporte y entre el 2016 y el 2021 trabajó como auditora en AYSA, durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Tiene injerencia en La Derecha Diario y su conglomerado mediático, del cual uno de sus cofundadores es Cerimedo, que incluye la radio, el streaming, el canal de youtube y las diversas páginas y canales de sus influencers, medios de los que se hace eco Javier Milei a diario en sus redes sociales y es un pilar fundamental de la batalla cultural del gobierno libertario.

Durante el primer año de la gestión Milei, el consultor apareció vinculado a nuevas estructuras comerciales como Compañía Inversora Sudamericana, Surlibre Inversiones y Bona Deportes SRL, de acuerdo a la información que publica el portal Todo Argentina. Varios de los socios en estas firmas coinciden en proyectos del sector energético vinculados a Natalia Basil, quien se incorporó a sociedades como Patagonia Energy Holding y Australis Energy Group.

En sus redes sociales, Basil pondera y defiende con frecuencia las acciones de la administración Milei.