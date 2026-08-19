Fajos de dinero, moretones y chats sobre violencia física: las publicaciones de la expareja de Cerimedo

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, publicó una serie de fotos en sus redes sociales en las que se ven fajos de dinero guardados en un cajón y una condecoración que la policía de Bolivia le otorgó al ex asesor del presidente Javier Milei.

También dio a conocer imágenes de su cuerpo con moretones y chats en los que ella y Cerimedo hablan de violencia física.

En las fotografías se ven muchísimos fajos de dinero y una placa con la frase: “Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento a Licenciado Fernando Cerimedo”.

Junto a estas fotos, la abogada de 33 años advirtió: “La policía lo va a encubrir” y marcó: “Miren cómo lo condecoraban” en referencia al reconocimiento que recibió el actual colaborador del mandatario boliviano, Rodrigo Paz.

La mujer, que recibió tres tiros el lunes por la noche, dejó en claro que “no quiere que el caso sea declarado en reserva” y subrayó: “Tengo derecho de conocer las investigaciones”.

Luego, en otra publicación de Facebook, dio a conocer imágenes con moretones en diferentes partes de su cuerpo y adjuntó capturas de chats que mantuvo con el consultor político.

“Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos”, le dice Beller y añade: “Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste”.

Cerimedo le contesta: “Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

“Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”, le retruca ella a lo que el consultor político responde: “Tenés que ponerte frío amor”. “No tengo que alejarme de vos”, le deja en claro la abogada.