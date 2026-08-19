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Problemas para el dueño de Palantir

Tras el escrache en su mansión, Peter Thiel se bajó de un evento con Milei: “No podrá viajar a Buenos Aires”

  • El magnate tecnológico, que iba a compartir escenario con el Presidente y los ministros Caputo y Sturzenegger en la cumbre “Vientos de Cambio” del 1 y 2 de septiembre canceló su participación. El lunes un grupo de manifestantes disfrazados de Gandalf protestarón frente a su casa en Barrio Parque.

Los Gandalfs frente a la casa de Peter Thiel.
Los Gandalfs frente a la casa de Peter Thiel.
19 de agosto de 2026 09:21 h

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Peter Thiel ya se bajó del primer evento con público en el que iba a participar en la Argentina. En las últimas horas se confirmó que el tecnofascista, dueño de Palantir, no estará en un evento en el que iba a compartir espacio junto a Javier Milei. La decisión del mangate se conoció después de que un grupo de manifestantes reclamaran frente a su mansión en Barrio Parque disfrazados de Gandalfs, protagonista de El Señor de los Anillos, saga de la cual Thiel es fanático.

Thiel iba a ser una de las figuras centrales del evento —tenía previsto un diálogo con el comentarista chileno Axel Kaiser— pero, según el comunicado de la organización Libertad y Progreso, “por razones de agenda y logística completamente ajenas a la organización del evento, Peter Thiel finalmente no podrá viajar a Buenos Aires”. El texto agrega que “Thiel y su equipo realizaron importantes esfuerzos para compatibilizar su participación con compromisos previamente asumidos, pero las dificultades de traslado hicieron imposible concretar su presencia en esta oportunidad”, y cierra agradeciendo “su predisposición” con la expectativa de “poder contar con Peter Thiel en una próxima visita a la Argentina”.

El flyer que anunciaba la participación de Thiel en la conferencia "Vientos de Cambio".
El flyer que anunciaba la participación de Thiel en la conferencia "Vientos de Cambio".

La baja se conoció apenas días después de un episodio insólito. El lunes el grupo de magos Gandalf se plantó frente a la mansión de Thiel en Dardo Rocha al 2900, en pleno Barrio Parque, con una bandera que citaba la frase del personaje: “You shall not pass”. La propiedad, de más de 1.600 m² y seis dormitorios, fue comprada por el magnate en abril de 2026 por unos US$12 millones y queda frente a la casa de Susana Giménez. Los manifestantes cuestionaban tanto la creciente presencia de Thiel en el país como su inversión de US$76 millones en acciones de Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta, y apuntaron también contra Palantir, la empresa de vigilancia de datos que Thiel cofundó.

Thiel había pasado varios meses instalado en Buenos Aires y mantiene un vínculo cercano con el Gobierno, con visitas registradas a la Casa Rosada y un rol atribuido en el diseño de incentivos para inversión tecnológica como el llamado “Super RIGI”. Su ausencia le resta peso al evento donde estarán Milei, el economista y Nobel James Heckman, el cofundador de Jane Street Capital Tim Reynolds, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y el viceministro de Economía José Luis Daza.

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