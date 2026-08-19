Tras el escrache en su mansión, Peter Thiel se bajó de un evento con Milei: “No podrá viajar a Buenos Aires”

Peter Thiel ya se bajó del primer evento con público en el que iba a participar en la Argentina. En las últimas horas se confirmó que el tecnofascista, dueño de Palantir, no estará en un evento en el que iba a compartir espacio junto a Javier Milei. La decisión del mangate se conoció después de que un grupo de manifestantes reclamaran frente a su mansión en Barrio Parque disfrazados de Gandalfs, protagonista de El Señor de los Anillos, saga de la cual Thiel es fanático.

Thiel iba a ser una de las figuras centrales del evento —tenía previsto un diálogo con el comentarista chileno Axel Kaiser— pero, según el comunicado de la organización Libertad y Progreso, “por razones de agenda y logística completamente ajenas a la organización del evento, Peter Thiel finalmente no podrá viajar a Buenos Aires”. El texto agrega que “Thiel y su equipo realizaron importantes esfuerzos para compatibilizar su participación con compromisos previamente asumidos, pero las dificultades de traslado hicieron imposible concretar su presencia en esta oportunidad”, y cierra agradeciendo “su predisposición” con la expectativa de “poder contar con Peter Thiel en una próxima visita a la Argentina”.

La baja se conoció apenas días después de un episodio insólito. El lunes el grupo de magos Gandalf se plantó frente a la mansión de Thiel en Dardo Rocha al 2900, en pleno Barrio Parque, con una bandera que citaba la frase del personaje: “You shall not pass”. La propiedad, de más de 1.600 m² y seis dormitorios, fue comprada por el magnate en abril de 2026 por unos US$12 millones y queda frente a la casa de Susana Giménez. Los manifestantes cuestionaban tanto la creciente presencia de Thiel en el país como su inversión de US$76 millones en acciones de Vista Energy, la petrolera que opera en Vaca Muerta, y apuntaron también contra Palantir, la empresa de vigilancia de datos que Thiel cofundó.

Thiel había pasado varios meses instalado en Buenos Aires y mantiene un vínculo cercano con el Gobierno, con visitas registradas a la Casa Rosada y un rol atribuido en el diseño de incentivos para inversión tecnológica como el llamado “Super RIGI”. Su ausencia le resta peso al evento donde estarán Milei, el economista y Nobel James Heckman, el cofundador de Jane Street Capital Tim Reynolds, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, la senadora Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno y el viceministro de Economía José Luis Daza.