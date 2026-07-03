Un fallo a favor de la senadora Di Tullio considera que fue víctima de “violencia digital”

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 57 ordenó el resarcimiento por “daño moral” a favor de la senadora nacional Juliana di Tullio (Fuerza Patria) en el marco de una denuncia por publicaciones injuriosas realizadas en la red social X por el fundador y CEO del grupo inmobiliario Remax, Ariel Champanier.

Champanier había acusado a Di Tullio de “consumir estupefacientes” como respuesta a una publicación de la senadora, del 19 de mayo de 2024, que cuestionaba al presidente Javier Milei, en el marco del conflicto diplomático entre Argentina y el Reino de España.

La legisladora nacional invitó a retractarse al empresario, o de lo contrario iniciaría las acciones legales correspondientes ante el comentario. Finalmente, Champanier no se retractó, pero borró el comentario y Di Tullio reaccionó: “Borrar el tuit y no retractarse, es de cobarde”.

La sentencia estuvo a cargo del juez federal Hernán Pagés, quien, en el fallo consideró que la exposición pública “no autoriza a legitimar expresiones insultantes, descalificadoras de la persona y que no se asocian al debate de opiniones”. También definió que “la expresión utilizada por el demandado no puede ser razonablemente interpretada como una crítica política ni como una opinión vinculada con el debate público”.

Pablo Tosco, abogado de la senadora, señaló a ElDiarioAR que “este fallo pone un límite claro a la violencia digital y a los agravios”.

“La defensa argumentó que X es una plataforma que se usa para las chicanas. Pero no chicana no es decirte falopero, y sacar el tuit no es igual a una retractación”, diferenció el letrado.

Finalmente, advirtió que “el fallo es del 24, pero se difundió hoy (viernes), para esperar a que quede firme, ya que la defensa dejó correr los 5 días hábiles sin apelar”.

CC