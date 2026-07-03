Alerta por tormentas en Miami a horas de Argentina-Cabo Verde en el Mundial 2026

Miami permanece bajo alerta por posibles tormentas a pocas horas del partido entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 18 (hora local) en el Hard Rock Stadium y el principal foco de preocupación pasa por la posibilidad de actividad eléctrica durante la jornada.

Durante la mañana, el cielo se presentó mayormente nublado, con momentos de un gris amenazante alternados con breves apariciones del sol, y según los pronósticos meteorológicos, la tarde podría estar marcada por un ambiente húmedo, intervalos de sol, nubosidad y tormentas pasajeras. Sin embargo, el riesgo más importante es la eventual caída de rayos.

De acuerdo con el protocolo vigente en Estados Unidos, si se detectan descargas eléctricas dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el partido deberá detenerse durante al menos 30 minutos.

Además, tanto los futbolistas como los espectadores deberán abandonar el campo de juego y las tribunas hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.

Si durante ese período vuelve a registrarse otro rayo, el conteo de 30 minutos comenzará nuevamente, por lo que resulta imposible anticipar cuánto tiempo podría permanecer interrumpido el encuentro.

En caso de una suspensión temporal, cuando el clima lo permita los jugadores realizarán un calentamiento de cinco minutos antes de la reanudación pero todo dependerá de la evolución meteorológica en las horas previas al compromiso.

Cómo formaría Argentina

A horas del encuentro entre la Selección argentina y su par de Cabo Verde, en el que el representativo nacional hará su estreno absoluto en la instancia de dieciseisavos de final en un Mundial, algunos futbolistas parten con grandes posibilidades de ser titulares.

Entre los que muy probablemente integren el equipo titular se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez, el trío de mediocampistas que ganó el Mundial de Qatar 2022 y el astro Lionel Messi.

El probable once de la Selección argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Con información de la agencia NA