Lionel Scaloni cumple 100 partidos al frente de la Selección Argentina: el DT que nadie vio venir y que alcanzó la gloria

Cuando el árbitro marque el inicio del encuentro de este viernes entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni estará alcanzando la cifra de 100 partidos como director técnico de la Selección Argentina absoluta.

El proceso que se inició hace casi ocho años, específicamente el 8 de septiembre de 2018, cuando un entonces interino y cuestionado Scaloni hizo su debut formal en el banco de suplentes con una goleada por 3 a 0 ante Guatemala en la ciudad de Los Ángeles. Aquel punto de partida dio paso a la era más ganadora de las últimas décadas para la ´Albiceleste´.

Bajo la conducción del nacido en Pujato, la Albiceleste tiene un balance extraordinario que refleja un dominio absoluto a nivel global. En sus 99 presentaciones previas, la Selección argentina cosechó un total de 72 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas, totalizando una efectividad de puntos obtenidos del 78,8%.

Durante este trayecto, el equipo nacional marcó un total de 206 goles a favor y una sólida estructura defensiva que concedió solamente 50 tantos en contra, teniendo a Lionel Messi como el máximo artillero del ciclo con 58 gritos.

Las estadísticas del ciclo Scaloni hasta el momento

Mundiales : 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

: 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. Copas América : 13 victorias, 4 base de empates y 2 caídas.

: 13 victorias, 4 base de empates y 2 caídas. Eliminatorias Sudamericanas : 23 triunfos, 8 igualdades y 4 partidos perdidos.

: 23 triunfos, 8 igualdades y 4 partidos perdidos. Finalíssima : 1 victoria.

: 1 victoria. Amistosos Internacionales: 28 triunfos, 4 empates y 2 derrotas.

El éxito de la gestión no solo se mide en la regularidad de sus resultados, sino en la conquista de cuatro estrellas oficiales: la Copa América 2021 obtenida en el Maracaná, la Finalíssima 2022 ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el bicampeonato en la Copa América 2024, alcanzada precisamente en el mismo estadio de Miami donde esta tarde buscará seguir haciendo historia.

En el análisis futbolístico del ciclo frente a los diferentes continentes, Sudamérica ha sido el terreno más transitado para el cuerpo técnico de Scaloni, con una marca de 37 victorias, 15 empates y 8 caídas. En contrapartida, el rendimiento frente a representativos de Norte y Centroamérica es casi perfecto con 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Frente a selecciones europeas el historial arroja 6 victorias y 3 igualdades, mientras que ante combinados de Asia registra 7 partidos ganados y una única derrota (aquel debut mundialista de 2022 ante Arabia Saudita). Frente a rivales africanos, los dirigidos por Scaloni mantienen un andar ideal de 5 victorias previas al cruce decisivo de este viernes.

Diez partidos que construyeron la era Scaloni en la Selección

1. El primer paso

8 de septiembre de 2018 | Argentina 3-0 Guatemala

Todo comenzó con un amistoso en Estados Unidos. En el debut de Scaloni como entrenador, Argentina venció a Guatemala con goles de Gonzalo Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Era el inicio de un ciclo que pocos imaginaban hasta dónde llegaría.

2. El regreso del capitán

21 de marzo de 2019 | Argentina 1-3 Venezuela

Más allá del resultado adverso, aquel encuentro quedó marcado por el regreso de Lionel Messi a la Selección después del Mundial de Rusia 2018. El reencuentro entre el capitán y el nuevo entrenador fue el punto de partida de una sociedad que terminaría cambiando la historia del fútbol argentino.

3. El primer podio

6 de julio de 2019 | Argentina 2-1 Chile

La victoria sobre Chile permitió cerrar la Copa América de Brasil en el tercer puesto. Fue el primer torneo importante del ciclo y una señal de que el equipo comenzaba a consolidar una identidad competitiva.

4. El camino hacia Qatar

8 de octubre de 2020 | Argentina 1-0 Ecuador

Con un gol de Messi de penal, la Selección inició las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ese triunfo fue el primer paso de un recorrido que terminaría con la conquista de la tercera estrella.

5. La noche que terminó una espera de 28 años

10 de julio de 2021 | Argentina 1-0 Brasil

El Maracaná fue escenario de una de las victorias más recordadas de la historia reciente. Con el gol de Ángel Di María, Argentina volvió a conquistar la Copa América y cortó una sequía de títulos que llevaba casi tres décadas.

6. El campeón de América también conquistó Europa

1 de junio de 2022 | Argentina 3-0 Italia

En Wembley, la Albiceleste confirmó que su crecimiento era real. La goleada sobre Italia en la Finalissima dejó una imagen de autoridad ante el campeón europeo y reforzó la confianza antes del Mundial.

7. El regreso a una final del mundo

13 de diciembre de 2022 | Argentina 3-0 Croacia

Con una actuación brillante de Lionel Messi y Julián Álvarez, la Selección volvió a jugar una final mundialista después de ocho años. El equipo mostró una de sus mejores versiones y dio un paso decisivo hacia la gloria.

8. La tercera estrella

18 de diciembre de 2022 | Argentina 3-3 Francia (4-2 por penales)

El partido más importante del ciclo. Tras una final inolvidable, Argentina venció a Francia en la definición por penales y volvió a conquistar la Copa del Mundo. Fue la consagración definitiva de un grupo que ya había entrado para siempre en la historia.

9. Un reinado continental que se extendió

14 de julio de 2024 | Argentina 1-0 Colombia

Con un gol de Lautaro Martínez en la final, la Selección volvió a levantar la Copa América y alcanzó las 16 conquistas, convirtiéndose en la máxima ganadora del certamen.

10. El comienzo de una nueva ilusión

16 de junio de 2026 | Argentina 3-0 Argelia

El estreno en el Mundial 2026 marcó el inicio de un nuevo desafío para el campeón defensor. Con un hat-trick de Lionel Messi, la Selección comenzó su camino de la mejor manera y confirmó que el ciclo Scaloni sigue escribiendo capítulos de excelencia.