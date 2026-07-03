La Selección Argentina enfrenta al sorprendente Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial

La Selección Argentina se enfrentará este viernes con su par de Cabo Verde, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. El árbitro designado fue el canadiense Drew Fischer.

La Scaloneta viene de superar la fase de grupos sin inconvenientes, ya que derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).

Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026, ya que en lo que es su primera participación en el torneo de selecciones más importante del mundo consiguió superar la fase de grupos de manera invicta.

El combinado del país africano, que estaba en el Grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay.

Una de sus grandes figuras es el arquero Vózinha, quien tuvo actuaciones consagratorias y podrá cumplir su sueño, que era jugar contra Lionel Messi.

El ganador de este partido se cruzará en los octavos de final ante la selección que salga vencedora en el enfrentamiento entre Australia y Egipto.

Los posibles 11

A horas del encuentro entre la Selección argentina y su par de Cabo Verde, en el que el representativo nacional hará su estreno absoluto en la instancia de dieciseisavos de final en un Mundial, algunos futbolistas parten con grandes posibilidades de ser titulares.

Entre los que están seguros de integrar el equipo titular se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez, el trío de mediocampistas que ganó el Mundial de Qatar 2022 (Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis MacAllister) y Lionel Messi.

Entre las principales dudas, que el entrenador Lionel Scaloni terminará de disipar cuando presente el equipo titular, se encuentran ambos costados de la defensa: en el izquierdo por el buen rendimiento de los dos futbolistas que se desempeñaron por ese lado, el primer marcador central y el cuarto volante, además del acompañante en ataque de Messi.

Sin equipo confirmado todavía, con la costumbre de Scaloni de esperar hasta último momento para hacerlo, se puede empezar a desgranar un once titular en base a los rendimientos mostrados por el equipo en los tres partidos de la fase de grupos, además de la vuelta del defensor Cristian “Cuti” Romero tras una lesión y los jugadores que eligió el DT para la práctica de fútbol del miércoles pasado.

En el arco no quedan dudas de que estará el “Dibu” Martínez. El guardameta del Aston Villa inglés viene de no poder disputar los amistosos previos al Mundial por encontrarse con la mano derecha enyesada (sufrió una fractura menor en el dedo anular derecho algunas semanas antes de la Copa del Mundo), pero no tuvo problemas para atajar en la fase de grupos.

Además, el guardameta tuvo que jugar en los tres partidos anteriores con una férula que le inmovilizaba el dedo mencionado, que le daba mayor protección a pesar de la incomodidad producida. “Sentía el guante flojo”, llegó a mencionar el arquero, que espera poder atajar sin la misma ante Cabo Verde.

Quien se erige como titular por el costado derecho de la defensa es el lateral Nahuel Molina, que tiene la pulseada ganada ante Gonzalo Montiel pero se le sumó un nuevo competidor: Exequiel Palacios, originalmente mediocampista.

El jugador surgido de las inferiores de River fue colocado en el puesto del “4” por Scaloni ante Jordania en búsqueda de no correr riesgos físicos con sus laterales derechos naturales, que llegaron lesionados al inicio del Mundial. Aunque no sufrió el partido, se lo notó con cierta incomodidad y tuvo problemas para hacer la banda, por lo que su reposicionamiento quedaría en un experimento del pasado.

Con Lisandro Martínez cada vez más asentado como el “6” de la Selección, en el puesto del marcador central derecho aparecen las dudas: puede jugar el “Cuti” Romero, que es muy bien considerado por el DT pero vuelve de una lesión, mientras que las otras opciones son los centrales Nicolás Otamendi y Marcos Senesi.

En el puesto del marcador lateral izquierdo se da uno de los ejemplos de la sana competencia. Nicolás Tagliafico era uno de los jugadores más asentados del seleccionado de Scaloni; incluso se convirtió en el lateral izquierdo con más partidos de la Selección, pero tuvo una lesión en un amistoso, que permitió el ingreso de Facundo Medina.

El defensor del Olympique de Marsella francés dejó una imagen más que aceptable en el debut mundialista, incluso con una asistencia para Messi en el duelo frente a Austria, y fue ubicado como titular en el entrenamiento del pasado miércoles.

En el mediocampo, tres nombres son irremplazables: Rodrigo De Paul, actualmente tirado a la banda derecha; Alexis Mac Allister, que arranca algunos metros más atrás que en su gran Mundial 2022; y Enzo Fernández, con mayor libertad de movimiento.

El puesto del cuarto volante es el que está en duda, con dos nombres muy potables: Thiago Almada, que puede desempeñarse tanto por la banda izquierda como de enlace y está teniendo una Copa del Mundo de menor a mayor, o Nicolás Paz, que juega de enganche y demostró su excelsa calidad en su titularidad frente a Jordania, aunque no pudo conectar mucho con los atacantes.

A pesar de alguna duda sobre su estado físico en la previa del Mundial, el astro Lionel Messi demuestra que tiene una vigencia inhumana y, con cinco goles en tres partidos, es insustituible en el rol de mediapunta, aunque con su clásica libertad para buscar huecos en todo el frente de ataque y aparecer tanto por las bandas como en la punta del ataque.

Su acompañante es una de las grandes dudas que tendrá Scaloni. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son quienes habitualmente se disputan ese puesto y, aunque el primero pudo marcar de penal ante Jordania, ninguno de los dos ha mostrado grandes cosas en esta cita mundialista.

Lautaro Martínez con problemas para asociarse y ciertas imprecisiones de frente al arco y el delantero del Atlético de Madrid inconexo, aportando poco más que su innegable despliegue.

Los datos del partido

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Hora: 19

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports