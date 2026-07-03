Bomba polar en la Argentina: frío extremo, alertas en muchas provincias y nevadas en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo en numerosas provincias, mientras que en varias localidades de la provincia de Buenos Aires se registran nevadas y heladas generalizadas.

Según el organismo, las marcas térmicas seguirán muy bajas durante toda la semana y recién a partir del domingo comenzará un paulatino ascenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores.

¿Qué es una bomba polar?

Una bomba polar es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una masa de aire muy frío y seco, originada en las regiones polares, avanza rápidamente sobre latitudes más bajas.

Este ingreso de aire helado suele venir acompañado por fuertes vientos del sector sur, un marcado descenso de temperatura y, en muchos casos, nevadas.

La gran diferencia de temperaturas entre el aire polar y el aire más templado que ya estaba presente en la región genera un enfriamiento abrupto que puede tener impacto en la salud, el transporte, la producción agropecuaria y el suministro de energía.

Alertas por frío extremo en el país

El SMN mantiene alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en gran parte del territorio nacional.

Alerta naranja: efecto moderado a alto en la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla: efecto leve a moderado en la salud.

Las provincias más comprometidas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, entre otras.

En la Patagonia, si bien las temperaturas continúan siendo muy bajas, en buena parte de la región corresponden a valores habituales para esta época del año.

Nevadas en la provincia de Buenos Aires

La combinación de aire muy frío, humedad e inestabilidad favoreció la caída de nieve en distintas zonas del interior y del sur bonaerense.

Localidades como Tandil, Sierra de la Ventana, Olavarría y otros sectores de la provincia registraron nevadas o aguanieve, un fenómeno poco frecuente que sorprendió a vecinos y turistas.

Las bajas temperaturas también provocaron fuertes heladas que cubrieron de blanco extensas áreas rurales.

¿Cuándo mejora el tiempo en el AMBA?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el frío intenso continuará durante los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Las temperaturas mínimas seguirán cerca de los 0 °C, con heladas en zonas suburbanas, mientras que las máximas se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Recién desde el domingo comenzará un ascenso gradual de las marcas térmicas, con tardes algo más templadas y el paulatino retiro de la masa de aire polar que afecta a gran parte del país.