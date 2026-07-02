Ola polar: el frío extremo trajo nieve en la Costa y tiñó de blanco varias zonas del país

La llegada del mes de julio trajo consigo una de las postales más frías del año en la Argentina, que incluyó la caída de nieve este jueves en la Costa Atlántica, fenómeno poco habitual.

Durante la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, diversas regiones del territorio nacional registraron intensas nevadas que transformaron por completo el paisaje, un fenómeno climático que rápidamente se viralizó a través de videos compartidos por usuarios en las redes sociales.

La caída de nieve comenzó a manifestarse inicialmente en las provincias de Mendoza y San Juan, extendiéndose durante la madrugada hacia las zonas altas de las sierras de Córdoba, con registros destacados en localidades como La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita.

Asimismo, el norte argentino reportó acumulaciones en los valles tucumanos, principalmente en Tafí del Valle, mientras que en la provincia de Buenos Aires el fenómeno se hizo presente con menor densidad en distritos del sur y el sudeste como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

En paralelo, localidades de la Costa Atlántica bonaerense como Mar del Plata, Necochea y Miramar experimentaron la caída de nieve de pequeñas dimensiones —similar al tamaño de un grano de arroz—, un evento que cubrió las superficies y dio un aspecto de manto nevado, fenómeno que se intensificó este jueves.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, no se descarta que estas ciudades costeras registren nevadas más fuertes en el transcurso de las próximas horas, debido a que las marcas térmicas oscilan en un rango crítico de entre 0 y 2 grados.

Monitoreo oficial ante el descenso térmico

Frente a este escenario de marcas térmicas severas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso para este jueves un alerta amarillo por frío extremo que compromete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a un total de 17 provincias, entre las que se encuentran Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las recomendaciones para protegerse del frío

Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y ventilarlos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir bebidas calientes y mantenerse bien hidratado.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables ante este tipo de eventos meteorológicos.

La advertencia del Servicio Meteorológico

Desde el 30 de junio ingresó una masa de aire de origen antártico que afectará al territorio argentino durante los próximos días. En primer lugar a la región patagónica y posteriormente, entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio, a la franja central y el norte del país.

La situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en Patagonia y Cuyo. En estas zonas podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio.

Por su parte en el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte.

A su vez, se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino. Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 cm.