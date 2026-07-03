“Oportunismo grotesco”: así desbarató la Administración Trump el regreso de María Corina Machado a Venezuela tras los terremotos

Es evidente que Donald Trump prefiere a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela que a María Corina Machado. Pero, según está publicando la prensa estadounidense, la Administración Trump tampoco quiere que la líder opositora aproveche los efectos de los terremotos, que ya suman 2.300 personas fallecidas, para regresar a su país.

Según publicó este jueves The Wall Street Journal, el plan de la líder de la oposición de regresar a su país tras los devastadores terremotos se vino abajo en pleno vuelo después de que EE.UU. le retirara el apoyo para viajar. De acuerdo con el periódico, un jet privado despegó de Virginia el viernes de la semana pasada para llevarla a la isla caribeña de Curazao, desde donde Machado tenía previsto iniciar un viaje de regreso a su país del que huyó en diciembre.

Pero, aproximadamente una hora después del despegue, el responsable de operaciones de la empresa que había fletado el avión ordenó a los pilotos que dieran la vuelta con el Hawker 800 sobre Carolina del Norte y regresaran a la zona de Washington, según WSJ.

Se habían aprobado los planes de vuelo y los derechos de aterrizaje, así como el permiso para que Machado, cuyo pasaporte había caducado, aterrizara en Curazao, según el medio, que cuenta que, pensando que se trataba de un error, Machado envió un mensaje de texto a un alto funcionario del Departamento de Estado.

El cambio de rumbo se produjo después de que las autoridades estadounidenses llegaran a la conclusión de que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, volviendo sobre la ruta que utilizó para huir de su país el 9 de diciembre con el fin de recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Los mismos contratistas privados que la habían sacado del país en aquella ocasión ya se encontraban apostados en la isla.

Las autoridades neerlandesas, que se encargan de los asuntos exteriores de Curazao, creyeron que EE.UU. respaldaba su viaje, pero retiraron el permiso para que el avión aterrizara después de que Washington dejara claro que no lo apoyaba.

La insistencia de Machado en regresar ahora puso en alerta a la Casa Blanca, que argumenta que su llegada podría desencadenar una crisis política, informa WSJ.

Tras ese fiasco, Machado volvió a intentarlo el domingo, esta vez a través de Panamá. Pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela cuando intentó embarcar, cuenta WSJ, alegando el temor a que las autoridades venezolanas tomaran represalias contra una de las pocas aerolíneas comerciales que aún vuelan al país.

Desde la ciudad de Panamá, Machado afirmó en un video publicado el lunes en las redes sociales que la catástrofe del terremoto hacía “imposible posponer” su regreso. Y culpó al Gobierno venezolano de bloquearla y de amenazar a quienes la ayudaban, sin mencionar a EE.UU.

Según publicó Axios, la Administración Trump criticó el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela. Según el medio, los repetidos intentos de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado de regresar a su país tras los devastadores terremotos de la semana pasada indignaron a altos funcionarios de la Administración Trump.

“Quiere una sesión fotográfica en la que se la vea repartiendo nuestra ayuda”, señaló una fuente de la Administración a Axios: “Se trata de sus propios intereses”.

Machado, que lleva tiempo viviendo en EE.UU. con un pasaporte venezolano caducado, presionó al secretario de Estado, Marco Rubio, al subsecretario de Estado, Chris Landau, a congresistas republicanos de Miami y a funcionarios de la Casa Blanca para que la ayuden a regresar a Venezuela.

“Marco [Rubio] está al límite de su paciencia”, afirma una fuente a Axios: “Tiene que ser paciente y no lo va a ser, y eso lo está volviendo loco. Se teme que haya miles más de fallecidos. Decenas de miles viven en carpas sin ningún lugar adonde ir. Y mientras nosotros nos centramos en ayudar a responder a esta calamidad, ella está convirtiendo todo esto en un asunto personal. Simplemente, no es el momento ni el lugar para que Machado utilice esto como herramienta política”.

En la misma línea, un artículo del New York Times señalaba que la Casa Blanca tachaba de “maniobra política” el intento de Machado de regresar a una Venezuela devastada por el terremoto, desviando la atención de los esfuerzos de recuperación.

Según el NYT, la Administración Trump rechazó repetidamente sus peticiones y le comunicó a la líder de la oposición que se convirtió en una distracción, lo que transformó meses de tensiones latentes en una ruptura abierta con la política más popular de Venezuela, según siete personas familiarizadas con las conversaciones.

El diario explica que ahora queda por ver si Machado está en condiciones de reparar su relación con la Administración Trump. Ni siquiera el gesto sin precedentes de Machado de regalarle a Trump su medalla del Nobel, a pesar de la oposición del comité del premio, fue suficiente para ganarse su apoyo.