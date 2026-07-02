Kicillof embiste contra Milei: “Vivimos una catástrofe de magnitud histórica”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fustigó duramente al presidente Javier Milei, al sostener que bajo su gobierno “todos los sectores” atraviesan “una catástrofe de magnitud histórica”.

“Se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, argumentó, en un evento que se realizó este jueves en la localidad bonaerense de Ituzaingó, con firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción.

Ante más de 330 pymes locales y regionales, el mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Pablo Descalzo.

Kicillof, en su cuenta de X, marcó que “las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense” y aseguró que “en la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme”.

“Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el gobernador y advirtió que “este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”.

Diversas firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción fueron los destinatarios de la ronda de negocios. La dirección de la misma buscó generar nuevas oportunidades y potenciar el crecimiento de los proveedores locales, con el objetivo de acercar a las pymes bonaerenses con los diferentes actores de la industria provincial y nacional.

Sobre la jornada, el intendente local, Pablo Descalzo, destacó que “espacios como este son indispensables para impulsar la economía local ante un consumo que viene en caída. El trabajo articulado con la Provincia nos permite acompañar a nuestros emprendedores y potenciar el desarrollo de la ciudad de la única manera posible: defendiendo nuestra industria”.

La gestión Kicillof ya organizó 114 rondas en las cuales participaron representantes de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas bonaerenses y se generaron más de 91.000 entrevistas que derivaron en nuevas oportunidades de negocios.

CC/CRM con información de la agencia NA