Milei modificó otra vez su agenda internacional y suspendió su viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei volvió a introducir cambios en su agenda internacional y finalmente no viajará a Estados Unidos, donde tenía previsto participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país y mantener reuniones con empresarios. La decisión se conoció después de que también suspendiera su asistencia a la Cumbre del Mercosur que se desarrollará en Paraguay.

Con la cancelación del viaje a Nueva York, el único compromiso confirmado del mandatario es su participación en los actos por el 9 de Julio en Tucumán. Al día siguiente regresará a la Ciudad de Buenos Aires para asistir al tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

La visita a Estados Unidos estaba prevista entre esta semana y el 7 de julio. Además de las actividades vinculadas al 4 de Julio, el presidente esperaba desarrollar una agenda de encuentros con referentes del mundo empresario para promover inversiones en la Argentina.

Sin embargo, la organización del viaje se frustró luego de que cambiara de fecha el tradicional encuentro de Sun Valley Camp, un exclusivo foro que reúne a empresarios, inversores y referentes de la industria tecnológica y financiera, donde Milei tenía previsto participar.

A ese cambio se sumó otro factor que terminó por desactivar la gira: la falta de confirmación de una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump. Sin ese encuentro y sin la posibilidad de asistir al foro empresarial, la presencia del mandatario argentino en Estados Unidos quedaba limitada a las actividades protocolares por la celebración del Día de la Independencia.

Mientras tanto, el Gobierno concentra sus esfuerzos en la organización de los actos patrios del 9 de Julio. Milei viajará a Tucumán para participar de la conmemoración y posteriormente regresará a Buenos Aires para encabezar las actividades oficiales previstas en la Catedral Metropolitana.

De acuerdo con lo previsto hasta el momento, la agenda internacional del Presidente podría retomarse a fines de julio y comienzos de agosto. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Milei podría asistir el 28 de julio a la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el 7 de agosto a la ceremonia de asunción del mandatario colombiano electo Abelardo de la Espriella.

Con información de la agencia NA