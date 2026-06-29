Milei finalmente no viaja a la cumbre del Mercosur, marcada por las tensiones con Lula y un acuerdo con Japón

El presidente Javier Milei finalmente se bajó este lunes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Asunción, Paraguay, a la que tenía pensado viajar en las próximas horas. El desplante libertario fue justificado desde la Casa Rosada ante la necesidad presidencial de ocuparse de la transición entre Manuel Adorni y Diego Santilli en la jefatura de Gabinete. La cumbre regional está marcada por profundas tensiones con Brasil y reclamos cruzados que amenazan con paralizar la agenda del bloque. La reunión tiene como eje oficial el seguimiento del pacto comercial con la Unión Europea y el inicio de negociaciones formales con Japón, un mercado de más de 120 millones de consumidores.

El encuentro regional sí contará con la presencia confirmada de seis presidentes: el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña —anfitrión del encuentro—, el uruguayo Yamandú Orsi, el chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa. También asistirán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá como estados asociados.

El debate de fondo, sin embargo, estará dominado por la inquietud de la diplomacia brasileña respecto a las eventuales distorsiones comerciales que podría generar la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses dispuesta por el gobierno argentino en febrero. La postura de Brasilia sostiene que cualquier alianza estratégica con Estados Unidos debe compatibilizarse con la política arancelaria común del Mercosur.

A ese foco de conflicto se suma la formalización del pedido de adhesión de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una gestión que abre un interrogante geopolítico inédito al situar al país en un mismo espacio comercial con el Reino Unido. El anuncio brasileño de negociar un acuerdo Mercosur-Japón podría verse como una maniobra táctica destinada a restarle atractivo al ingreso individual argentino y uruguayo en ese pacto transpacífico.

En paralelo, la situación institucional de Venezuela operará como un factor de tensión subterránea. Aunque países como Brasil, Colombia y sectores del gobierno paraguayo manifestaron predisposición para rediscutir el reingreso de Venezuela al bloque, la delegación argentina mantiene su decisión de ejercer el veto, con argumentos basados en la violación de la cláusula democrática de Ushuaia y el incumplimiento de los protocolos normativos por parte de Caracas.

Como muestra de la distancia ideológica que separa a las principales economías del Cono Sur, este mismo lunes en que se inician las deliberaciones del bloque, Milei recibió en Buenos Aires al senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal figura de la oposición a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre, consolidando un escenario de confrontación bilateral explícita.

En la agenda formal de la cumbre también se discutirá el reparto interno de las cuotas de exportación libre de aranceles a la UE, un punto que ya generó rispideces entre los socios. Argentina agotó en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, los huevos y el arroz tras la entrada en vigor provisional del acuerdo el 1° de mayo, encendiendo las alarmas de Paraguay y Uruguay. La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, señaló que el reparto de las cuotas dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en una decisión política.

Con información de agencias NA y EFE