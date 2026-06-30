La Cumbre de Presidentes del Mercosur se inicia con 6 mandatarios y la ausencia de Milei

La 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur comenzó este martes en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital, Asunción, con la presencia de seis mandatarios latinoamericanos y la marcada ausencia del líder argentino, Javier Milei, que la víspera declinó su participación para centrarse en asuntos relacionados con su Administración.

De acuerdo con la agenda del encuentro, el mandatario anfitrión, Santiago Peña, ofrecerá un discurso de bienvenida y después su canciller, Rubén Ramírez, hará un resumen de la gestión de Paraguay al frente de la Presidencia pro témpore del bloque, que esta jornada se trasladará a Uruguay.

Seguidamente, harán uso de la palabra el canciller argentino, Pablo Quirno; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el uruguayo, Yamandú Orsi, y el líder Rodrigo Paz, de Bolivia, un Estado que desde 2024 es miembro pleno del Mercosur, pero atraviesa un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque.

También intervendrán los mandatarios de Chile y Ecuador, José Antonio Kast y Daniel Noboa, respectivamente, así como de los cancilleres de Panamá, Colombia y Perú, e invitados especiales de Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

El encuentro entre los presidentes está precedido por el que celebraron el lunes los cancilleres, conocido como Consejo del Mercado Común, un órgano en el que se gestan las decisiones del grupo latinoamericano.

La reunión de ayer estuvo marcada por la tensión por las negociaciones de las cuotas particulares de exportación a la Unión Europea (UE) derivadas del histórico acuerdo de libre comercio que ambos bloques firmaron en enero.

Asimismo, por las veladas críticas de Brasil al Gobierno de Argentina por la rúbrica de un acuerdo comercial entre este país y Estados Unidos, que según el canciller de la nación amazónica no está “en consonancia” con el espíritu del Mercosur.

EFE