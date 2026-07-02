Semana de la Seguridad Vehicular: el llamado de Madres del Dolor para prevenir tragedias en las rutas

Con el comienzo de las vacaciones de invierno cada vez más cerca en distintas provincias del país y miles de familias preparándose para viajar por rutas y caminos argentinos, la Semana de la Seguridad Vehicular vuelve a poner el foco en una problemática que cada año deja miles de víctimas: los siniestros de tránsito.

La conmemoración, que se desarrolla del 1° al 7 de julio, busca promover la reflexión sobre la importancia de la conducción responsable y el cumplimiento de las normas viales. En ese marco, diversas organizaciones renovaron sus campañas de concientización y prevención, entre ellas Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito, que difundieron un documento conjunto para reafirmar su compromiso con una movilidad más segura.

La iniciativa se enmarca en las acciones impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve esta semana como una oportunidad para que conductores, motociclistas, ciclistas y peatones tomen conciencia sobre los riesgos asociados a la circulación y la necesidad de adoptar hábitos más seguros.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según datos de la OMS, los siniestros viales constituyen una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo: cada año provocan cerca de 1,2 millones de fallecimientos y hasta 50 millones de personas resultan heridas.

“Cada siniestro vial evitable representa una vida truncada, una familia que sufre y una sociedad que debe reflexionar. Por eso, insistimos en la necesidad de promover el respeto por las normas de tránsito, fortalecer la educación vial y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes”, señalaron desde las organizaciones.

Uno de los datos que más preocupa a las entidades es el bajo nivel de uso del cinturón de seguridad en el país. Según indicaron, apenas cuatro de cada diez vehículos circulan con todos sus ocupantes correctamente protegidos.

Cinco medidas clave para viajar de manera segura

En el marco de la campaña de concientización, Madres del Dolor recordó una serie de recomendaciones básicas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante un accidente:

Usar siempre casco al circular en moto.

al circular en moto. Reducir la velocidad , ya que incluso una disminución de 10 kilómetros por hora puede otorgar valiosos metros para reaccionar.

, ya que incluso una disminución de 10 kilómetros por hora puede otorgar valiosos metros para reaccionar. No consumir alcohol ni drogas antes de conducir , sin excepciones.

, sin excepciones. Colocarse el cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo.

en todos los asientos del vehículo. Respetar la vida propia y la ajena, evitando maniobras imprudentes o conductas apuradas.

Desde las organizaciones remarcaron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir las tragedias viales y recordaron que detrás de cada estadística hay familias atravesadas por pérdidas irreparables. Por eso, aprovecharon esta semana de concientización para renovar un mensaje que sostienen desde hace años: ninguna urgencia justifica poner una vida en riesgo.