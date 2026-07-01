El Mundial que devora entrenadores: seis renuncias y un despido en plena competición

El Mundial 2026 está acabando con el empleo de más de media docena de seleccionadores. Algunos renunciaron a su puesto tras la eliminación en dieciseisavos de final. En otros casos, no terminaron ni la fase de grupos. Hasta la fecha y pese a que aún no arrancaron los octavos de final de la competición, perdieron el cargo siete técnicos.

La lista de paro la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi. Su destitución fue fulminante: se anunció un día después del debut de Túnez con una goleada por 5-1 a manos de Suecia. Solo habían pasado cuatro días de competición.

En una situación inédita, Hervé Renard tomó su lugar en el banquillo, pero el panorama no cambió mucho para Las Águilas de Cartago, que sucumbieron ante Japón (0-4) y Países Bajos (1-3) en el cierre de la fase de grupos. Al final, la selección africana acabó última del Grupo F con cero puntos y 12 goles en contra.

La lista de ceses y dimisiones aumentó tras la finalización de la fase de grupos. Hong Myung-Bo, técnico de la selección surcoreana de fútbol, presentó su dimisión, asumiendo el fracaso del equipo, que no pasó de la fase de grupos. El combinado asiático concluyó el grupo A por detrás de México y Sudáfrica y no sumó más que los tres puntos de la jornada inicial ante la República Checa.

El técnico recibió críticas incluso por el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung. “Dado que se invierten importantes fondos públicos y recursos estatales incluso en la participación en la Copa Mundial, solicito al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su repetición y mejorar la situación”, publicó en un mensaje.

Steve Clarke también puso fin a una etapa de siete años frente a la selección de Escocia. Él mismo aseguró que no continuaría al frente del cargo, tras haber acabado tercera de grupo, pero lejos de poder clasificarse como una de las mejores terceras.

La historia se repitió con Miroslav Koubek, quien renunció al cargo de seleccionador de la República Checa tras quedar eliminados en la fase de grupos sin haber ganado un partido y con solo un punto de nueve posibles.

Uruguay fue otra de las decepciones que deja el Mundial 2026 y su técnico Marcelo Bielsa confirmó en conferencia de prensa que no continuará al frente de la celeste. Ante los periodistas, el entrenador argentino asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de “imprevista” y que genera una “frustración muy grande”. El combinado sudamericano también quedó en tercera posición, en el mismo grupo en el que competía España.

Derrotas y despedidas tras los dieciseisavos de final

Otro ilustre como Ronald Koeman no seguirá al frente de Países Bajos, quien cayó en la tanda de penaltis ante Marruecos. “Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento”, explicó el técnico mediante un comunicado conjunto con la federación.

El último en dejar los banquillos fue Sebastián Beccacece, seleccionador hasta hace unas horas de Ecuador, que cayó (2-0) contra la anfitriona en dieciseisavos. Le hubiera gustado continuar, pero asume que los resultados no acompañaron. “Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido”, lamentó.