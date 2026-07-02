La serie 'La más grande' reivindica a Rocío Jurado como la feminista que desafió al franquismo… “casi sin quererlo”

El color actual de España contrasta sobremanera con el blanco y negro que inundó las calles de ese país durante el franquismo. En esa sociedad gris, Rocío Jurado desplegó sus alas al viento para terminar siendo un ícono. La vida de la intérprete continúa copando horas de televisión, pero nunca se había contado a través de su propia voz. Con esta premisa de partida, Movistar Plus reescribe su historia con la docuserie La más grande.

Rocío Carrasco, hija de la artista, aborda las claves de este “documental definitivo”. La impulsora de esta producción relata distintos aspectos del proceso creativo, haciendo hincapié en una de las claves: la intérprete es el hilo conductor a través de unas memorias que ella misma escribió.

El foco de las dos primeras entregas -ya disponibles en la plataforma española- está en el arduo trabajo de una mujer humilde que, con esfuerzo y constancia, logró que su talento inundase toda la geografía española… hasta traspasar fronteras. Alexis Morente, director de la serie, destaca que la protagonista se convirtió en “referente”… sin ser consciente de la importancia de sus reivindicaciones feministas: “Es lo que hace grande a este personaje también”.

'La más grande', un viaje narrado por Rocío Jurado

¿Por qué La más grande es diferente? ¿Qué tiene este documental para llamarse “definitivo” si Rocío Jurado fue protagonista en programas monográficos, tertulias y reportajes? La respuesta la da Rocío Carrasco: “Lo que tiene —y con lo que cuenta— La más grande es con una autobiografía narrada y escrita por ella”. Todas las piezas que conforman cada uno de los cuatro capítulos están encajadas gracias a su propia protagonista.

Las memorias inéditas continúan acaparando titulares, precisamente por no haber visto la luz nunca antes: “Me las dio ella cuando murió mi padre con unas fotos. Yo las guardé en un armario de un armario, y fue a unas cajas cuando ella falleció. Al final, estaba buscando unas fotografías para el documental y aparecieron”. La reflexión de Carrasco fue instantánea: “No hace falta que lo cuente nadie ni nada; lo cuenta ella”.

Rocío Jurado, símbolo de apertura en una dictadura

Puede que las generaciones más jóvenes no sean conscientes de la importancia de Rocío Jurado en la historia de España. El legado de 'La más grande' va mucho más allá de la música: fue un referente feminista cuando ese término ni siquiera podía mencionarse en una conversación pública. Morente reflexiona al respecto. El director de la serie documental insiste en que esta es “una de las grandes líneas narrativas” de la producción: “Rocío, casi sin quererlo y sin darse cuenta, se está convirtiendo en el ícono —o el referente— femenino que necesitan las mujeres en un momento de apertura de una España que viene del franquismo. Ella hace actos y no es consciente de lo que va a suponer”.

Una de las efemérides que menciona fue un auténtico escándalo: “Por ejemplo, ponerse un escote o contestarle a los presentadores hombres de una forma que no se esperan”. Corría el año 1974 cuando la cantante pisó el programa Cambie su suerte en la TVE de entonces. Allí interpretó dos himnos: “Un clavel” y “Soy de España”… pero con un vestido no apto para la censura. Por aquel entonces, Francisco Franco seguía vivo y la libertad era una mera ilusión.

La prenda se caracterizaba por su escote muy pronunciado que, sin embargo, a la vez lo dejaba todo a la imaginación. En La más grande se recupera su reacción: “Es un vestido que parece que se ve, pero que no se ve”. La dictadura respondió con un cese: el de Pío Cabanillas, de quien dependía la radiotelevisión pública, que fue apartado de sus funciones como ministro de Información y Turismo.

Carrasco se pronuncia sobre la inspiración que su madre fue para tantas personas: “Ella se convierte en un ícono de la mujer y de esa apertura. También de ese cambio en la sociedad. Y creo que las mujeres ya tenían ese 'run run' por dentro. La toman a ella como imagen y semejanza, y a lo mejor se atreven a más cosas: a decir, a ponerse… Creo que ella le sirvió también a la sociedad para dar ese paso hacia adelante”.

¿Por qué es el momento de hacer esta docuserie?

La más grande se estrenó el pasado jueves 25 de junio en Movistar Plus. Cada semana, la plataforma emite una nueva entrega hasta completar un ciclo de cuatro capítulos. Si tanto se habló de Rocío Jurado, ¿por qué el documental llega en 2026? Sencillamente, porque nunca se habían dado las condiciones profesionales idóneas: “Ahora se ha conformado el grupo que se tenía que conformar”.

Carrasco desvela que este proyecto llevaba “muchos años” gestándose: “Hemos dado muchas vueltas al documental y también hablado con muchas personas del gremio. Era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo, pero nunca habíamos dado con las personas que a mí me dieran la suficiente confianza —o el suficiente feeling— como para poner algo de esta envergadura en sus manos”.

Rocío Jurado, parte del ADN de España

La impulsora de esta producción reivindica a su madre como una mujer que trasciende a la cantante. Con La más grande, el foco se aleja de las polémicas habituales en los estudios de televisión para apuntar a “la lucha, el sufrimiento, el trabajo y el tesón”. Tanto mujeres como hombres se van a sentir muy identificados con Rocío Jurado: “Al final, no deja de ser una historia de vida. ¡Es una historia de vida que le puede pasar a cualquiera!”.

Sea como fuere, este documental está pensado para todo tipo de espectadores. “Es una historia universal, una historia arquetípica de alguien que viene de la nada y sube a lo más alto. Después cae, pero se convierte en mito”, asegura Morente.