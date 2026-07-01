Milei reunió a los legisladores libertarios y avisó que quiere reformar el Banco Central

A menos de un día de haber relanzado su gabinete con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, Javier Milei volvió a reunir a toda la conducción política del oficialismo en la Casa Rosada. Esta vez fue para intentar dejar atrás la crisis que desembocó en la salida de Manuel Adorni y volver a poner el foco en el Congreso. Convocados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diputados y senadores de La Libertad Avanza participaron este miércoles de un encuentro destinado a reactivar la agenda legislativa que el Gobierno había visto demorada durante los últimos meses.

La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y reunió por primera vez a la nueva mesa política del oficialismo. Además del Presidente y de Karina, participaron Santilli; el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier; el nuevo secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Durante la apertura del encuentro, Karina Milei fue la encargada de fijar las prioridades para la nueva etapa. Según reconstruyó elDiarioAR, la secretaria general señaló que los próximos tres grandes proyectos que impulsará el oficialismo serán la reforma política, una modificación del régimen de Zona Fría y cambios a la ley de Inocencia Fiscal. También presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los legisladores por el respaldo que permitió aprobar las principales iniciativas del Gobierno durante el último año y medio.

El encargado de subir la apuesta fue el propio Milei. Frente a los legisladores, el Presidente anunció que ya trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. No se trata de una iniciativa más: es una de las reformas que el mandatario considera fundacionales para blindar su programa económico y reducir al mínimo la capacidad de futuros gobiernos para intervenir sobre la política monetaria.

La reunión también sirvió para presentar, puertas adentro, al nuevo responsable de convertir esas reformas en leyes. Santilli tuvo su primer contacto formal con los bloques oficialistas como jefe de Gabinete y dejó en claro cuál será la prioridad de su gestión: reconstruir el vínculo con los gobernadores y recuperar la capacidad de negociación del Gobierno en el Congreso. Si durante el primer semestre debió dedicarse a administrar el desgaste provocado por el caso Adorni, el oficialismo pretende que el segundo encuentre a Santilli consiguiendo los acuerdos políticos que permitan volver a sacar leyes.

La convocatoria de este miércoles fue, en ese sentido, un intento por recuperar el tiempo perdido. El Gobierno aspiraba a llegar a esta altura del año con buena parte de su paquete de reformas ya convertido en ley, pero la crisis política derivada de las investigaciones sobre el exjefe de Gabinete alteró esa hoja de ruta y obligó a postergar buena parte de la agenda parlamentaria. Con el recambio en la Jefatura de Gabinete ya consumado, la Casa Rosada apuesta ahora a reinstalar la discusión sobre sus iniciativas legislativas y dejar atrás semanas dominadas por el impacto político del caso.

PL/MC