El Vaticano ejecuta la excomunión de los ultras lefebvrianos: “Han constituido el delito de cisma”

Fueron excomulgados. Los miembros de la Fraternidad Sacerdotal Sal Pío X, el grupo ultraconservador conocido como los lefebvrianos, fueron expulsados de la Iglesia católica, después de que este miércoles consumaran su desafío al Papa León XIV y ordenaran a cuatro obispos sin el permiso de Roma, provocando un nuevo cisma.

Un decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución encargada de proteger la integridad de la doctrina católica, firmado este jueves, señala que, “con todos los efectos jurídicos”, los cuatro clérigos consagrados y el obispo español Alfonso de Galarreta, que ofició la ceremonia, “han incurrido ipso facto en la excomunión”.

El documento amplía el castigo al obispo Bernard Fellay, por “haber participado directamente en la celebración litúrgica como co-consagrante”. Galarreta y Fellay son los dos únicos obispos consagrados por Marcel Lefebvre en 1988, también sin el visto bueno de Roma. Ya entonces fueron excomulgados y posteriormente perdonados por Benedicto XVI en 2009, tras varios meses de diálogos.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe insta también “a los clérigos y a los fieles laicos a no adherirse al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión”.

Los lefebvrianos son una escisión ultra, que se niegan a aceptar algunos elementos fundamentales de la actual Iglesia, como varios puntos del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la apertura a otras religiones, el fin de las misas en latín o dejar de considerar a los judíos los asesinos de Cristo.

Pese a su vuelta al redil en 2009, los lefebvrianos mantuvieron en los últimos meses un nuevo pulso con el Papa León XIV, con quien solicitaron sin éxito reunirse. Prevost, no obstante, si les envió este martes una carta con “espíritu paterno”, para instarles a “dar marcha atrás en sus intenciones” y evitar la excomunión.

Este movimiento no surtió efecto y la Fraternidad San Pío X congregó el miércoles a miles de personas en la localidad suiza de Écône, donde consagró a Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, provocando un nuevo cisma en la Iglesia.

En una nota explicativa, el Dicasterio hace hincapié en los “numerosos intentos de reconducir a los seguidores del movimiento iniciado por Monseñor Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia católica”, que “han resultado infructuosos”. Una situación que “se ha agravado aún más a causa de las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio, contra la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico”.

Según indican desde Roma, tanto “los ministros sagrados como los fieles laicos implicados” han “constituido el delito de cisma”.