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Mundial 2026
Con una gran actuación de Messi

Argentina se impone sufriendo 3-2 a Cabo Verde en el alargue y llega a octavos

  • Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren seguir haciendo historia y jugarán contra Egipto el próximo martes.

Argentina se clasificó a octavos del Mundial
Argentina se clasificó a octavos del Mundial EFE

elDiarioAR

3 de julio de 2026 21:44 h

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La Selección Argentina, campeona del mundo, ganó por 3-2 a Cabo Verde en el alargue, con Lionel Messi como la gran figura del partido.

Con enorme sufrimiento, los dirigidos por Lionel Scaloni se clasificaron en Miami a octavos de final, donde jugarán con Egipto el próximo martes en Atlanta.

Los goles de la “Albiceleste” los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral.

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