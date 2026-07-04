Argentina se impone sufriendo 3-2 a Cabo Verde en el alargue y llega a octavos

La Selección Argentina, campeona del mundo, ganó por 3-2 a Cabo Verde en el alargue, con Lionel Messi como la gran figura del partido.

Con enorme sufrimiento, los dirigidos por Lionel Scaloni se clasificaron en Miami a octavos de final, donde jugarán con Egipto el próximo martes en Atlanta.

Los goles de la “Albiceleste” los hicieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que para Cabo Verde anotaron Laros Duarte y Jovane Cabral.