Actuación y militancia: ejercer la ternura

Le gusta presentarse como un militante de la ternura. Jaco Barsesa tiene 30 años, es una persona trans no binarie y usa pronombres masculinos. Nació en Resistencia Chaco y vivió durante 9 años en la ciudad de La Rioja. Ahí, dice, fue que pudo resignificar su identidad.

Es actor, bailarín, escritor y cantor. Trabaja como acompañante pedagógico de un artista visual, en la escuela de gestión social “Mariano Ferreyra” en Resistencia, donde concurren alumnos y alumnas expulsados de las escuelas. “Creo que tiene que ver con tratar de ser lo más coherente posible, entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, en todos los ámbitos”, explica. Cree que el arte puede ser una herramienta transformadora en el aula. Sueña con que puedan hacer una obra de teatro o bailar. Sueños que quizás parecen inalcanzables, un privilegio.

Actuar para ser

“En una ciudad sumamente conservadora como La Rioja pude volver a nacer. Permitirme ir y venir, elegir nuestros propios colores, nuestras formas de nombrarnos. Trans es esa luz en medio de tanta cosa, y eso es lo poderoso”, asegura. Para Jaco el teatro es una manera de expresar identidad, de cambiar de piel en cada obra que elige en función de los temas que le interesa instalar entre el público. En “On my knees” trabaja sobre la imagen de la mujer a partir de una trabajadora sexual que habla de mandatos, imposiciones e hipocresía.

“Mis obras no buscan atacar, si no instalar algo que quede resonando en el espectador, lo que rellena, lo que falta, dejando esa sensación de querer más”, asegura. Está acostumbrado a trabajar “con lo que hay”: montar en bares, museos, galpones y también en teatros tradicionales. Donde se pueda, se actúa.

“Un día a la vez”

Jaco no sólo habla de diversidad sexual sino de neurodivergencia a partir de su diagnóstico de bipolaridad. “Hace 4 años que estoy en tratamiento y me siento muy orgulloso por eso. Tomarlo como un día a la vez y elegir vivir, tomando decisiones con la calidad de vida que me quiero dar”. Eso incluye también una cirugía de reafirmación que planea para este año: “Quiero elegir como quiero ser, como quiero verme de aquí en adelante y qué calidad de vida quiero para mí. Si yo no me cuido, y no puedo amar mejor, es difícil. Por eso aprendí lo necesario que es hablar y pedir ayuda”.

